Команда Сыктывкарской «скорой помощи» лидировала в соревнованиях экстренных служб

Среди немедицинских специалистов лучшими стали представители Федеральной противопожарной службы по республике.



В этом году в межведомственных республиканских соревнованиях профессионального мастерства сил и средств, участвующих в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, приняли участие 15 команд со всего региона. Команды представили службы МЧС по республике, отряд «Спас-Коми», региональное Управление ГИБДД, ДОСААФ, Сыктывкарский медицинский колледж, центральные районные больницы, филиалы Территориального центра медицины катастроф, а также станции скорой медицинской помощи.

После презентаций команд и торжественного открытия соревнований на автодроме ДОСААФ участники перешли к основным этапам. Конкурс включил пять испытаний.

Первый этап – теоретический, который состоял из письменного тестового контроля. Тестовые задания выполняли по одному представителю каждой команды, а также отдельно – водители. Остальные этапы проводились одновременно.

При выполнении ситуационной задачи «Политравма» для участников была смоделирована ситуация ДТП. Задача медиков была – диагностировать повреждения больных и быстро оказать всю необходимую медицинскую помощь. Поведение пострадавших при различных травмах имитировали студенты Сыктывкарского медицинского колледжа. Немедицинские команды оказывали первую помощь и эвакуацию пострадавших.

Еще одним испытанием стал этап транспортировки пострадавшего по пересеченной местности — «Трагетест». В непростых условиях нужно было транспортировать искусственную модель, соответствующую по антропометрическим параметрам реальному пострадавшему. Также все команды прошли через проведение базовой сердечно-легочной реанимации на специализированном медицинском тренажере.

Водители команд участвовали в конкурсе профессионального мастерства «Автомногоборье». Этап определил индивидуальное мастерство водителя и его вклад в общий результат команды.

Главным судьей соревнований стал главный врач Территориального центра медицины катастроф республики Михаил Сурин, старшим судьей выступил врач-методист образовательного подразделения Школы медицины катастроф Сергей Ревякин. В судейскую коллегию включены специалисты службы медицины катастроф, а также наиболее подготовленные специалисты других подразделений отрасли здравоохранения республики.

Среди команд медицинских работников первое место заняли сотрудники Сыктывкарской станции скорой медицинской помощи, на втором месте команда Сыктывкарского филиала Территориального центра медицины катастроф, третье место – у команды Усть-Вымской ЦРБ. В немедицинском зачете лидировала команда Специализированной пожарно-спасательной части Федеральной противопожарной службы по республике, на втором месте команда отряда «Спас-Коми», на третьем – представители ГИБДД Управления МВД России по Сыктывкару.

Призеры и победители награждены памятными кубками, дипломами и медалями.

В этом году впервые приняла участие в общем зачете команда Сыктывкарского медицинского колледжа имени Морозова. Будущие специалисты показали высокий уровень подготовки наряду с опытными коллегами.