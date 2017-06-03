Кабинетный вопрос

Депутаты Госсовета Коми обсудили проблему обеспеченности участковых служебными помещениями. В ряде городов и сельских поселений местные участковые полиции вынуждены работать то в чужих кабинетах, то в кладовках.

Как сообщил народным избранникам заместитель начальника полиции МВД по Коми Ильдар Махмутов, сейчас в республике работает 311 административных участков, участковые уполномоченные размещаются в 158 служебных помещениях. К сожалению, изрядная часть сотрудников полиции нормальными условиями для работы пока толком не обеспечена. Иногда, в случае если служебного помещения у участкового нет, для него выделяют кабинет в администрации сельского поселения (таким образом удалось «пристроить» 26 сотрудников полиции). Но у этого способа есть явный минус: если участкового временно «подселяют» в чужой кабинет, он не может установить на рабочий компьютер специализированные программы для связи с базой данных МВД.

Часть служебных помещений, в которых трудятся участковые уполномоченные, вообще непригодна для работы. Да и гражданам, которые захотят прийти на прием, там тоже будет, мягко говоря, неуютно. В подтверждение своих слов Ильдар Махмутов продемонстрировал фотографии помещений, больше похожих на комнаты в расселенном доме, готовящемся под снос, чем на рабочие кабинеты. На одном из снимков впечатляло крыльцо, взобраться на которое можно только с риском для здоровья.

В Важгорте Удорского района «бездомному» участковому уполномоченному выделили две комнаты в местном клубе, но они давно требуют капитального ремонта (администрация района уже предлагает выделить на эти цели сто тысяч рублей), при этом официально аренда помещения не оформлена. Участковый пункт полиции в Нижнем Чове по улице Магистральной размещается в подвальном помещении, предназначенном изначально для хранения хозинвентаря, фактически в кладовке. Под потолком проходит труба горячего водоснабжения большого диаметра, в результате там постоянная жара, находиться в этом помещении можно только недолгое время.

Непригоден для работы и кабинет, предложенный участковому села Ыб Сыктывдинского района. Есть проблемы и со служебными помещениями участковых поселка Верхнеижемский (Сосногорский район), поселков Кажым и Койдин (Койгородский район). В Корткеросском районе не отвечают всем необходимым требованиям участковые пункты полиции, находящиеся на территории 14 сельских поселений, в удовлетворительном состоянии только УПП в селах Керес и Небдино, где они размещаются в зданиях администраций.

В некоторых случаях само помещение неплохое, но существует проблема с его расположением. Например, в Ухте не все УПП, базирующиеся в жилых домах, имеют отдельный вход, как положено.

Впечатленные рассказом о нелегкой работе участковых, депутаты выдали идею: решать вопрос служебных помещений для сельских полицейских совместно с обеспечением деревень и поселков объектами здравоохранения – при строительстве ФАПа проектировать еще одну небольшую комнату под кабинет для участкового. В целом же парламентарии решили рекомендовать муниципальным властям активнее работать над вопросом размещения стражей порядка.

Анна ПОТЕХИНА