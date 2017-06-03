Фронтовики оценили разбитые дороги Сыктывкара

Сыктывкар стал заключительной точкой дорожной инспекции Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Северо-Западном федеральном округе. По оценкам экспертов, столица Коми по состоянию дорог – в «середнячках», есть города, где ситуация намного хуже – например, в Мурманске.

Проект ОНФ «Дорожная инспекция/Карта убитых дорог» направлен на обеспечение участия граждан в формировании дорожной политики в регионах и улучшении качества дорог. При планировании дорожных работ органы власти зачастую не учитывают мнение граждан, в результате в планы ремонта попадают те дороги, которые считают нужным отремонтировать чиновники, а не общественность. Главная задача проекта ОНФ – ремонт дорог с учетом мнения граждан. Благодаря этому проекту власти на местах смогут узнать, какие участки дорог вызывают больше всего нареканий жителей, и отремонтировать их в первую очередь.

По состоянию на 30 мая на «Карте убитых дорог» проекта ОНФ жители Коми отметили 83 участка аварийных дорог протяженностью 137 километров. В Сыктывкаре на карте отмечено 28 участков. По словам эксперта проекта Дмитрия Цопова, это не очень много. Небольшое количество отметок на карте, по мнению членов ОНФ, может говорить либо о том, что жители Сыктывкара довольны состоянием дорог, либо о низкой активности сыктывкарцев.

В рейде принимали участие также представители администрации Сыктывкара, им в основном и были адресованы вопросы экспертов. Первым «объектом», на который гости обратили внимание участников рейда, стала засыпанная гравием яма на проезжей части на пересечении улиц Ленина и Домны Каликовой. По словам чиновников, она появилась из-за возникшей зимой аварийной ситуации: работники ресурсоснабжающей организации вынуждены были вскрыть асфальт, чтобы произвести ремонт. Но за счет той же ресурсоснабжающей организации этот участок дороги и будет отремонтирован в ближайшее время.

Напротив дома №123 по улице Ленина на проезжей части располагается огромная яма, заполненная водой. Чтобы наглядно продемонстрировать, насколько эта выбоина больше допущенных нормативов, главный инженер «Дорожной инспекции» ОНФ Николай Мельков вооружился калабашкой – это брусок дерева с размерами, которые не должна превышать яма на дороге (60x15x5 сантиметров). Калабашка сиротливо плавала в луже, превышающей ее размеры во много раз.

Николай Мельков пояснил, что в случае, если яма на дороге больше указанных размеров, дефект дорожного покрытия должен быть устранен в течение десяти суток. Эксперты подметили еще одну особенность этого дефекта: кто-то пытался заложить яму на дороге тротуарной плиткой, но очень неудачно, поскольку отдельные сохранившиеся фрагменты можно без усилий вынуть голыми руками.

Представители администрации заверили, что и эту дорожную проблему вскоре решат. В прошлом году, когда ремонтировали дорогу по улице Ленина, этот участок не трогали специально, поскольку под ним ресурсники собирались прокладывать новые трубы. Предполагается, что эти работы произведут к началу августа, тогда на дороге и появится новый асфальт – работы выполнят тоже за счет ресурсоснабжающей организации.

Нашлись глубокие ямы и на улице Малышева, которая отмечена на «Карте убитых дорог». По народным пожеланиям городские власти решили включить эту улицу в план ремонта на 2017 год. Также отремонтируют дорожное покрытие еще на трех улицах: Станционной, Лыткина и 1-й Промышленной.

Столь скромные планы начальник отдела контроля над содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства администрации Сыктывкара Сергей Прощенко объяснил тем, что в этом году на ремонт дорог в столице выделено лишь 60 миллионов рублей (для сравнения: в прошлом году было выделено 500 миллионов рублей, в основном из федеральных средств).

Участники дорожной инспекции проверили также отремонтированные в 2014-2016 годах гарантийные дороги на улицах Морозова, Коммунистической, Октябрьском проспекте, Интернациональной, Куратова, Ленина, Советской и Кирова. На всех отметили повреждения: просадка люков, трещины верхнего слоя покрытия. По словам общественных инспекторов, если сейчас не исправить эти недочеты, они могут привести к печальным последствиям.

Сергей Прощенко заверил, что на тех дорогах, где срок гарантии еще не истек, все недочеты устраняются за счет подрядчиков. По словам представителя администрации, все подрядчики выполняют гарантийные обязательства добровольно, ни один не пытается уклониться от работ.

Кроме того, эксперты ОНФ обратили внимание на отсутствие дорожной разметки фактически по всему городу. Представители администрации сослались на то, что разметка, в том числе пластиковая, не выдерживает суровых зимних условий, но при этом заверили, что летом ее восстановят.

В целом эксперты ОНФ отметили положительные изменения по сравнению с инспекцией в 2015 году и пообещали приехать через год, чтобы проверить, в каком состоянии будут отмеченные ими «объекты».

Впрочем, и после отъезда экспертов дороги Коми не останутся без присмотра.

– Активисты ОНФ в Коми возьмут на контроль обещания властей по ремонту участков дорог и обустройству разметки, исправление недочетов на гарантийных участках, – пообещал координатор проекта Народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Коми Роман Литвин.

Людмила ВЛАСОВА

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