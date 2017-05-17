Урок экологии для высокобалльников

Лучшие старшеклассники пяти муниципалитетов Коми посетили лесопитомник Монди СЛПК

В минувшую субботу в Визинге прошел круглый стол под названием «Высокобалльники – интеллектуальные ресурсы республики». В актовом зале районной администрации собрались будущие выпускники школ Сыктывкара, Прилузского, Сысольского, Койгородского и Сыктывдинского районов. На встречу приехали также студенты и представители двух вузов республики. После круглого стола все его участники побывали на экскурсии в лесопитомнике Монди СЛПК.

Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «100 баллов для Победы», которую Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки провела уже в третий раз. В 2015 году акция стартовала в Санкт-Петербурге и была посвящена Году литературы и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В прошлом году ее приурочили к 55-летию первого полета человека в космос, а на сей раз главной темой стал Год экологии в России. Проведение акции в Коми поддержало и помогло организовать АО «Монди СЛПК».

– Третий год ЕГЭ проходит максимально объективно, – открыла мероприятие ведущая. – При этом число высокобалльников в регионе ежегодно увеличивается: с 781 человека в 2014 году до 1476 человек в прошлом году. Это выпускники, действительно подтвердившие свой высокий уровень знаний. Ежегодно увеличивается и число стобалльников. В минувшем году в Коми 23 выпускника по результатам ЕГЭ получили наивысший балл. Это уникальные и талантливые ребята, чей потенциал, на наш взгляд, важно задействовать для построения будущего нашей республики. Нынешнее мероприятие – не только обмен опытом между сдавшими ЕГЭ в прошлые годы и теми, кому предстоит сдавать экзамены в этом году. Это еще и встреча ребят с представителями высших учебных заведений и представителями власти республики. Надеемся, сегодняшнее общение будет полезным и поможет выпускникам настроиться на успешную сдачу ЕГЭ и не бояться предстоящих экзаменов.

Как подчеркнула заместитель министра образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Якимова, единый государственный экзамен в республике проходит честно и объективно, поэтому бояться нечего.

– В республике значительно выросли результаты по успешной сдаче ЕГЭ, – отметила она. – В прошлом году на сто баллов ЕГЭ сдали 23 человека, от 81 до 100 баллов набрали 32 процента выпускников, а это более полутора тысяч человек. Желаю вам не волноваться, вы уже все сделали, осталось только настроиться на экзамен.

Замминистра также напомнила, что победы во всероссийских и региональных школьных олимпиадах – это «прямая дорога» в вузы.

Депутат республиканского парламента Степан Чураков отметил, что главное – это не «зубрежка» ради высокого балла, а социальная активность в будущей жизни. Депутат посоветовал будущим абитуриентам получать высшее образование в вузах республики, а тем, кто выберет институт или университет в другом регионе, после получения диплома – вернуться жить и работать на родину, на развитие республики.

Сегодня в Коми есть все условия для получения качественного высшего образования и подготовки квалифицированных высокопрофессиональных специалистов. 225 выпускников, набравших по результатам экзаменов по отдельным учебным предметам от 90 до 100 баллов, выбрали вузы региона.

Опытом успешной сдачи ЕГЭ поделились студенты института естественных наук СГУ имени Питирима Сорокина Тимофей Адамсон и Олег Шумилов. Они же рассказали о своей студенческой жизни.

– В Сыктывкарском университете есть студенческие и поисковые отряды, проходят конкурсы, концерты, научные конференции и другие интересные мероприятия, – разрекламировал родной вуз Тимофей Адамсон.

– Сдать успешно экзамен вполне реально, – добавил Олег Шумилов. – Волноваться не нужно. Количество полученных баллов – это результат усердной работы за все школьные годы. Все зависит от стараний. Мне при сдаче ЕГЭ помогло мое знание географии.

Студенты отметили такие преимущества учебы в вузах республики, как повышенная стипендия и возможность параллельно получать второе высшее образование. Поэтому, по их мнению, в «домашнем» вузе проще стать квалифицированным специалистом.

Выступившие затем студенты Сыктывкарского лесного института также призвали талантливых школьников оставаться в Коми, где необходимо развивать промышленность и лесную отрасль.

Сотрудники вузов подарили будущим абитуриентам буклеты и памятки об особенностях каждого учебного заведения республики. А завершился круглый стол вручением дипломов лауреатам конкурса «Покори университет».

Затем ведущая круглого стола напомнила, что в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина 2017-й – Год экологии, и предложила посетить расположенный в пяти километрах от села Визинга лесопитомник Монди СЛПК.

В лесопитомнике ребят встретил начальник цеха лесовосстановления Монди СЛПК Родомир Куликов. На комбинате заботятся о безопасности своих сотрудников и гостей. Поэтому экскурсантам выдали яркие защитные желтые жилеты.

Как рассказал Родомир Куликов, уникальный «инкубатор для деревьев» официально открыли 30 сентября 2009 года. С тех пор ежегодно тысячи миниатюрных саженцев ели и сосны пополняют леса Коми. Чтобы поддерживать оптимальный баланс запасов леса, необходимо своевременно заботиться о его восстановлении. Кажется, что наши леса бескрайние, а вырубленные чащи быстро восстанавливаются. Но тот, кто бывал на вырубках в борах, наверное, обращал внимание на то, что в этих местах растут уже не ели и сосны, а осины, березы и другие лиственные деревья. Так реликтовая хвойная парма сменяется на южный лес. Но быстрорастущие лиственные породы деревьев менее ценные как для северной природы, так и для человека. Поэтому и возникла необходимость высаживать на местах вырубок саженцы сосны и ели.

Возведение технологического комплекса по выращиванию сеянцев хвойных пород Монди СЛПК закончил еще в августе 2008 года. Но официально питомник открыли в год сорокалетия комбината – в 2009-м. К этому времени как раз подросли первые саженцы.

В питомнике саженцы ели и сосны растут и крепнут в шести гигантских теплицах. В открытом грунте саженцы до стандартной высоты в 12 сантиметров растут три года, в теплицах – всего один год. За это время у них хорошо формируется корневая система, поэтому при пересадке им обеспечена почти стопроцентная приживаемость. Растениям создается оптимальный микроклимат. Теплицы и площадка закаливания оборудованы поливочной системой, через которую также производятся подкормка посевов удобрениями и профилактическая обработка против вредителей и болезней. Для автоматического проветривания теплиц на крыше имеются люки.

Родомир Куликов провел для школьников экскурсию по питомнику, рассказал, как работает машина по измельчению торфяного субстрата и как на линии автоматически наполняются смесью специальные кассеты, в которые автоматически высеиваются семена. Кассеты переносятся в теплицу, где в течение полугода их будут поливать, подкармливать. Через полгода подросшие саженцы выносятся из теплиц на площадки закаливания. Практически вся работа в питомнике механизирована. Сейчас мощность питомника составляет уже более восьми миллионов саженцев в год. Ими обеспечивается не только Монди СЛПК, часть растений идет на продажу. Для упаковки и хранения саженцев в прошлом году возвели вместительный ангар с холодильной камерой-складом.

На память об экскурсии ребятам подарили саженцы ели и сосны, которые они могут посадить у себя во дворе.

Артур АРТЕЕВ

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