Мышевидные грызуны и меры борьбы с ними

Мышевидные грызуны – опасные вредители сельскохозяйственных культур и продовольственных запасов. Отличаются прожорливостью (за сутки может съедать до 300 процентов массы своего тела) и очень высокой плодовитостью. Наносят существенный вред, так как повреждают все сельскохозяйственные культуры в течение всего вегетационного периода, а зимой поедают всходы озимых культур, объедают корни и кору деревьев. Поселяясь в жилых и складских помещениях, погребах, овощехранилищах, портят продукты, овощные корнеплоды, клубни картофеля. Часто могут являться переносчиками возбудителей инфекционных заболеваний.

В нашем регионе растениям в основном вредят различные виды полевок. Мыши-полевки отличаются от обычных мышей размером, более короткими ушами и хвостом, а также образом жизни в полевых условиях. Длина тела мышей-полевок от 11 до 20 см, хвост длиной от 1,5 до 9,5 см. Окраска верхней стороны обычно темная, буровато-серая, иногда черноватая либо с рыжеватым оттенком, брюшной – более светлая, от сероватой до бурой. В настоящее время наблюдается интенсивное распространение популяций мышевидных, что может привести к серьезным повреждениям растений в теплицах, семенного материала картофеля, луковичных, а также порче продовольственных запасов в дачных, складских и других помещениях.

В целях недопущения серьезных повреждений растений, потерь урожая и запасов, для сокращения численности мышевидных грызунов рекомендуем проводить своевременные меры борьбы с этим опасным вредителем. Во-первых, нужно регулярно содержать жилые и складские помещения в чистоте, ограничив доступ грызунов к продуктам питания. Дачные и приусадебные участки своевременно очищать от мусора, сорной и нежелательной растительности. Во-вторых, самым эффективным и безопасным методом борьбы с грызунами является биологический – это их естественные враги – собаки и кошки. В третьих, устанавливать в помещениях мышеловки и пружинные капканы. Для привлечения грызунов необходимо в них положить приманку: сыр, хлеб, поджаренный на растительном масле.

Однако в наше время самым распространенным и эффективным является химический метод борьбы с грызунами – это метод раскладывания отравленных приманок (чаще всего зерновых). Приманку размещают в местах, где обнаружены следы жизнедеятельности грызунов (погрызы, помет): на путях перемещения, вдоль стен, возле нор. Раскладывать приманку нужно в сухих местах под укрытиями в приспособленных емкостях или специальных контейнерах. Последнее предпочтительнее, так как повышает поедаемость средства, препятствуя его растаскиванию грызунами, а также усложняет доступ к приманке домашним животным. Приманку раскладывают по 30-50 граммов от серых и черных крыс внутри помещений и по 15-20 граммов от водяных и серых полевок в норы около жилья на огородах и дачных участках, в подземные сооружения.

Руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Коми Н.С.Шестопалова

Меры предосторожности при применении отравленных приманок для борьбы с мышевидными грызунами:

– готовые отравленные приманки следует раскладывать в местах, не доступных детям, домашним животным (особенно кроликам и птицам), отдельно от пищевых продуктов, фуража и воды;

– люди, проживающие или работающие на обрабатываемых объектах, должны быть извещены о наличии приманок и о соблюдении мер предосторожности;

– приманку, разложенную вне помещений, следует беречь от дождя, потоков воды, ветра; не раскладывать вблизи водоемов; обеспечивать недоступность приманки для домашних животных и птиц;

– при раскладывании не допускать попадания отравленной приманки в организм человека, на кожу, в глаза;

– в случае заглатывания приманки следует немедленно вызвать рвоту и срочно обратиться к врачу; до прихода врача исключить всякий прием пищи, выпить несколько стаканов воды с 10-12 таблетками измельченного активированного угля;

– при попадании средства на кожу тщательно промыть ее водой и мылом;

– при попадании в глаза их следует тотчас обильно промыть водой или 2-процентным раствором пищевой соды.

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