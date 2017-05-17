Сто шесть оттенков красного

увидят посетители «Ночи музеев»

В субботу, 20 мая, в Сыктывкаре пройдет популярная культурная акция «Ночь музеев». Традиционно она приурочена к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая. Национальный музей Коми в рамках акции «Ночь музеев-2017: 106 оттенков красного» с 17 до 22 часов откроет для посетителей свои пять зданий. Название акции в этом году связано с тем, что в программе ночи 106 раз повторяется красный цвет.

На перекрестке улиц Коммунистической и Ленина в пять часов вечера начнутся веселые старты «Красный жетон». Здесь же выступят танцевальный коллектив «Классная компания» и студия «Фламенко». Также на улице пройдут «Модный показ» от модельного агентства Tiara Models и мастер-класс от школы брейк-данса «Funky Art».

В отделе истории в течение всего вечера будут работать интерактивные площадки: «Советская репка», «Первомайский пикник: трансформация красного», «Пароль – детство», «Красные коты». Здесь можно будет посетить старинную купеческую лавку и узнать, почем нынче стоит аршин кумача. А любителей квестов ждет игра «Покоряя пространство».

В отделе природы в 17.30 состоится открытие выставки «Турун & вурун», которая посвящена использованию растений в традиционном крашении и в современном текстиле. В экспозиции представлены растения, при помощи которых можно окрашивать разнообразные ткани, а также описан процесс крашения каждым видом растения и показаны результаты окраски тканей. В этом отделе пройдут интерактивная программа «Порхающая красота» и квесты «Найди, кто лишний» и «По страницам Красной книги».

В выставочном зале музея каждый час будет работать видеосалон «Время Пушкина», пройдет квест «Души неясный идеал…». А на выставке «Российское застолье» состоятся ярмарка-фест «Чайное свидание» и мастер-класс «Этикет со вкусом».

В отделе этнографии будут организованы мастер-классы по изготовлению традиционных поясов и браслетов, пижемской росписи. Желающие могут принять участие в майских гаданиях «Знак судьбы», экскурсии «Любовная магия молодежи коми» и сфотографироваться в красном углу крестьянского дома.

В Доме-музее Ивана Морозова пройдут акция «С красной строки…» и мастер-класс «Красна изба пирогами».

Сотрудники Литературного музея Ивана Куратова приглашают на акцию «Красными буквами анбура», мастер-классы «Перо жар-птицы» и «Красная закладка Кикиморы», игру-бродилку «Девочка ростом с веретенце». В салоне диафильмов покажут сказку «Красная Шапочка». Будет работать литературный салон «Красное платье созревших рябин».

Не менее интересная программа подготовлена для посетителей Национальной галереи Коми. «Эко-ночь» в галерее приурочена к Году экологии в России. Программа мероприятий посвящена взаимоотношениям человека с природой, обществом и самим собой. Зрителям будут предложены мероприятия на самый разный вкус: мастер-классы и оздоровительно-боевые практики, музыкальная программа и танцы, веселая мультипликация для детей и увлекательный лекторий. Традиционно будут открыты для посещения постоянная экспозиция и временные выставки Национальной галереи, в том числе выставки одного дня, увидеть которые можно будет только на «Эко-ночи». В акции примут участие творческие и спортивные объединения и общественные организации (в том числе историко-реконструкционный клуб «Кречет»), музыкальные коллективы (в том числе группа «Листвѣнь»), художники, поэты и мастера (в том числе мастер года-2016 Евгения Сурнина), а также учебные заведения города.

Артур АРТЕЕВ