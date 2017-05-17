Четвертый год в республиканском Кочпонском психоневрологическом интернате работает медицинский десант Сыктывкарского медицинского колледжа имени И.П.Морозова.

Как рассказала корреспонденту «Республики» заведующая отделением социально-трудовой реабилитации интерната Надежда Усачева, добровольческий проект с привлечением в интернат волонтеров зародился девять лет назад. Интернат подружился с Сыктывкарским педагогическим колледжем имени И.Куратова и с добровольческим отделением «От сердца к сердцу» СГУ имени Питирима Сорокина. Волонтеры этих образовательных учреждений занимаются с детьми, проводят музыкальные вечера, организовывают совместные интеграционные спектакли с воспитанниками интерната.

У волонтеров-медиков абсолютно иные функции. Каждую пятницу команда из десяти человек приходит в интернат после тихого часа, чтобы помочь младшему медицинскому персоналу и воспитателям поднять ребят, умыть, одеть, накормить, почитать им книжки. Их подопечные – дети из младшей группы отделения милосердия, то есть дети с сильно ослабленным здоровьем.

Наравне с будущими медиками в интернате трудится и их руководитель – социальный педагог медицинского колледжа Елена Терентьева, за что ей очень благодарен персонал интерната. Как справедливо считает Надежда Усачева, этот маленький гуманный проект – взаимовыгодный. Польза и детям, и персоналу, и самим студентам медколледжа, для которых это тоже своего рода практика милосердия.

Марина ЩЕРБИНИНА