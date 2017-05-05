Ольга Романюк: «Лучший стимул рождаемости – уверенность в завтрашнем дне»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам до 1 июня представить предложения по мерам, направленным на стимулирование рождаемости. А депутатов Госдумы глава правительства призвал совместно выработать механизм поддержки семей при появлении первого ребенка. «Нам нужно подумать и по сохранению в том или ином виде программы маткапитала, и о стимулировании рождения первенцев», – заявил Дмитрий Медведев. Член республиканского экспертного совета при Общественной приемной главы Коми, жительница села Кослан Удорского района, мать четверых детей Ольга Романюк в рубрике «Живая речь» рассуждает, какие меры государства могут стимулировать рождаемость.

«Все мои дети рождались не потому, что государство за это обещало какие-то меры поддержки. Я считаю, если семья хочет завести ребенка, то решится на такой шаг и без этого. Дети должны рождаться в любви, и семья сама выбираться из всех трудностей. Это сплачивает близких людей. Нужно лишь, чтобы была стабильность, уверенность в завтрашнем дне.

Хотя, конечно, материальный стимул не помешает. Например, никто не был бы против, если бы при рождении ребенка выделяли деньги на покупку вещей первой необходимости, скажем, коляски и кроватки. Я обсуждала эту тему с коллегами, и мнения разделились. Одни считают, что никаких дополнительных мер не надо, другие за то, чтобы была помощь в денежном эквиваленте, и не мизер, а солидная сумма.

Другое дело, что сейчас в молодежной среде в наши дни набирает популярность движение «чайлдфри» (свободный от детей), многие молодые семьи сознательно не хотят заводить ребенка и вряд ли поведутся на символический материнский капитал, который государство может предложить при рождении первенца.

Уверена, самое заманчивое, что могло бы привлечь все молодые семьи, это, конечно, жилье. Это больная тема для большинства. Например, моя сестра родила своих детей в трудные девяностые. Жить было негде, они кантовались у родителей, было очень тяжело. Та же самая проблема была и у нас с мужем. Когда родились наши первенцы – двойняшки, мы ютились в доме родителей моего мужа. Представляете, насколько трудно было со всем справляться. В конце концов мы решились на ипотеку. К этому времени у нас уже было четверо детей. Сейчас моим старшим дочерям Кате и Свете 15 лет, средней Василине 13 лет, младшему Диме – семь.

Безусловно, нам очень пригодилась поддержка государства. Региональный семейный капитал, который выплачивается в республике при рождении третьего и последующих детей, стал нашим первоначальным вкладом в ипотечный кредит. Платить за ипотеку нам еще целых 16 лет. Зато теперь у нас есть свой собственный большой дом с садом.

Поскольку главное, что останавливает молодые семьи заводить первенца, это отсутствие жилья, то как вариант можно предложить, чтобы государство предоставляло таким семьям арендное жилье. Но важно, чтобы делалось это не для отчетности, чтобы селили не в страшные аварийные дома, а были нормальные условия. Для этого государству необходимо развивать арендный рынок жилья, строить специально предназначенное под аренду жилье.

На первых порах пусть семья снимает жилье, а если заведет второго ребенка, то получит помощь в виде материнского капитала и сможет решить свою жилищную проблему.

И еще одно предложение. Сейчас достаточно трудно устроить ребенка в детский сад. К счастью, мне с этим не пришлось столкнуться, даже наоборот – нас зазывали в садик. К тому же как многодетная семья мы имели право на поступление в дошкольное учреждение вне очереди. Но тем, у кого первенец, приходится долго ждать своей очереди. А если у родителей будет уверенность, что их ребенок сможет сразу попасть в ясли и сад, то это также может стать хорошим стимулом повышения рождаемости в нашей стране».