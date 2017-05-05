Зона для баннера

Сыктывкарские власти намерены внедрить концепцию размещения рекламных конструкций

Уличную рекламу в столице Коми собираются жестко упорядочить. Привычные большие баннеры на столбах размером 6х3 метра ждет выселение из исторического центра города, где рекламы должно быть по минимуму. 3 мая в республиканском офисе «Единой России» чиновники, общественники и представители рекламного бизнеса обсудили необходимость грядущих нововведений.

Идея с зонированием Сыктывкара по степеням допуска рекламы принадлежит главному архитектору города Владимиру Рунгу. Не так давно этот проект запустили на обсуждение общественности, которая его одобрила. Как выяснилось на дискуссии в офисе партии, те, кто на наружной рекламе зарабатывает, к нововведениям относятся неоднозначно.

– В нашем городе очень много рекламы, особенно в центре, это создает много визуального шума, наносит ущерб внешнему виду улиц, – заявил Владимир Рунг и вкратце рассказал, как, по его мнению, можно исправить ситуацию.

Первый уровень ограничений в размещении рекламы – историческая часть города, которую нужно избавить от крупноформатных баннеров и тому подобных конструкций, чтобы не заслоняли памятники архитектуры и не раздражали глаз на узких улочках. Разрешены только небольшие сооружения и вывески, максимум сити-формата (1,8х1,2 метра). Второй уровень – улицы вокруг исторического центра, «буферная зона», там можно размещать так называемые сити-борды размером 3,7х2,7 метра. И, наконец, на окраинах, где дома самые высокие и проезжая часть самая широкая, можно ставить привычные «шестиметровки». Им же самое место и на въезде в город, вдоль трасс.

Сейчас же в Сыктывкаре в плане размещения рекламы, по словам главного архитектора, нет никакой концепции и логики, знаковые места – Вечный огонь, памятники, храмы, порой сфотографировать невозможно, чтобы не «поймать» в кадр рекламный плакат.

Рекламщики выразили озабоченность, что с внедрением новой схемы заказчиков может стать меньше и немалые средства придется потратить на демонтаж старых конструкций и установку новых. Владимир Рунг парировал, что демонтаж рекламных конструкций предпринимателям оплатят.

– Средняя цена демонтажа одной конструкции, по предварительной оценке, порядка 30 тысяч рублей. Демонтаж и выплата компенсации – это полномочия «Коми рекламы» (республиканское учреждение, которое занимается систематизацией рынка рекламы на всей территории республики – прим.авт.). К тому же в исторической части города рекламных конструкций крупного формата, которые надо будет убрать, на всех предпринимателей всего 18 штук, – отметил в свою очередь главный архитектор.

Владимир Рунг также выразил уверенность, что рекламодатели пойдут и на новый формат.

– Заказчики и на сити-борды согласятся, поскольку та же Коммунистическая – улица оживленная, так что рекламу на ней размещать выгодно. Опыт крупных российских городов это подтверждает.

Главного архитектора столицы Коми поддержал директор ГКУ РК «Коми реклама» Сергей Пономарев, который отметил, что принятие новой концепции размещения рекламных конструкций в Сыктывкаре – обоснованный и необходимый шаг.

– Сейчас рекламные конструкции в городе расположены бессистемно и без учета воздействия на городскую среду. Размещение рекламных конструкций в Сыктывкаре происходило хаотично. Не будем искать виновных, но исторически складывалось так, что предприниматель находил место, получал разрешение и ставил баннер. Это одна конструкция. А если мы берем 400 крупноформатных конструкций? Почему и возникла проблема, что городу нужно облагородить внешний облик, освободив от избытка рекламы, – отметил Сергей Пономарев, подчеркнув, что освобождение передовых городов мира от рекламы – это тренд.

Владимир Рунг отметил, что никто не заставляет снести все до основания прямо в ближайшие дни, все будет делаться постепенно, но закончить работу нужно к столетию республики.

С поэтапностью рекламщики согласились и попросили четко прописать в концепции сроки: что, где и до какого срока нужно поменять. В этом их поддержали депутаты совета Сыктывкара Анна Дю и Наталья Логина. Их коллега Галина Лапшина подчеркнула, что законопослушные работники рекламного бизнеса пострадать не должны.

Депутат Госсовета Коми Валентина Жиделева в свою очередь призвала поднимать художественный уровень рекламы, чтобы она сама украшала город (в качестве примера вице-спикер парламента привела нынешнюю социальную рекламу ко Дню Победы).

Планируется, что концепцию размещения рекламных конструкций в Сыктывкаре рассмотрят депутаты совета города в мае на ближайшей сессии.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА