Профсоюзам сделали открытое предложение

Ситуация на Печорской ГРЭС, реорганизация «Комиавиатранса», судьба работников бывшего Княжпогостского завода ДВП, тарифы на городском транспорте и предложение от первого лица республики – эти и другие вопросы стали темой рабочей встречи кабинета министров с лидерами республиканских профсоюзов. Ежегодное общение профбоссов с руководством исполнительной власти Коми состоялось 3 мая, через день после праздника мира и труда. Разговор получился местами острым, но в целом конструктивным.

Напряжение на ГРЭС

Первой темой для обсуждения стала ситуация на Печорской ГРЭС, где, как рассказал председатель Коми республиканской организации «Всероссийского Электропрофсоюза» Сергей Медведев, дело дошло до коллективного трудового спора. Два года назад работодатель перевел на аутсорсинг весь ремонтный персонал станции – более 250 человек. Все они без объяснения причин были выведены из штата ГРЭС и переведены в специализированную ремонтную организацию. Но работать на новых условиях согласились только сто человек, а 150 фактически оказались на улице. Профсоюз обращался к работодателю, однако не получил никаких объяснений.

– Директор ГРЭС прикрывается интересами «Интер РАО» (ПАО «Интер РАО»), мол, все решения принимаются в Москве, – пожаловался на руководителя предприятия профсоюзный лидер. – Для того чтобы работодателя вразумить, надо начинать процедуру коллективного трудового спора, как положено по Трудовому кодексу. Мы к этому готовы, раз никакие консультативные действия на директора не влияют.

В завершение своего монолога Сергей Медведев неожиданно предложил:

– Мы же фактически изолированная энергосистема. Может, стоит вернуться к старым советским временам и все энергетические предприятия, которые находятся на территории региона, взять в руки региональной власти?

На это Сергей Гапликов сразу же напомнил, что республика находится «не в безвоздушном пространстве, а в Российской Федерации» и, значит, на регион распространяются все законы страны.

– Закон есть закон, и вопросы приватизации не пересматриваются. Другое дело, что директор Печорской ГРЭС одновременно является и депутатом совета Печоры. Почему те, кто его выбирал, не задают ему таких вопросов? – резонно возразил глава Коми.

Впрочем, по мнению руководителя региона, прежде чем предпринимать какие-то шаги, надо понять, чем руководствовался «Интер РАО».

– Может, это и неплохо – вывести вспомогательное подразделение в отдельное аутсорсинговое предприятие, создать условия и вывести эти затраты из тарифа. Но сохранили ли они тем самым свои обязательства перед теми, кого сократили? Я этот вопрос обязательно возьму на контроль и обещаю, что после майских праздников у меня состоится встреча с руководством «Интер РАО» исключительно по тематике, связанной с Печорской ГРЭС. Мы наметим пути решения этого вопроса не просто с точки зрения работы отдельного предприятия, а в целом системы энергетики, в частности вопросов, касающихся сбыта продукции, которая сегодня вырабатывается Печорской ГРЭС. Что касается людей, мы обязательно разберемся. Ни один человек не останется без защиты и внимания, – заверил Сергей Гапликов.

Будущее «Комиавиатранса»

В напряжении пребывают и работники АО «Комиавиатранс», прослышавшие о грядущей реорганизации их предприятия. Председатель Коми территориальной профсоюзной организации Общероссийского профсоюза авиаработников Валентин Медведенко напомнил, что гражданская авиация в Коми пережила множество реорганизаций: из федерального унитарного предприятие стало республиканским унитарным, затем было переоформлено в открытое акционерное общество. Сейчас никакой точной информации о грядущих изменениях нет, одни только слухи.

– Люди, особенно работники аэропортов, опасаются сокращений, что уже происходило неоднократно. Когда-то десятитысячный авиационный коллектив сократился до двух тысяч человек. К тому же предприятие испытывает финансовые сложности, уровень заработной платы снизился, и ее здесь выплачивают с задержками, – сообщил Валентин Медведенко.

Отдельный вопрос профсоюзный лидер задал от имени работников воркутинского аэропорта: ожидать ли им каких-то преференций в связи с включением Воркуты в Арктическую зону?

Прежде чем ответить самому, Сергей Гапликов предоставил слово вице-премьеру правительства – министру промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми Николаю Герасимову.

– Вопрос сохранения компании «Комиавиатранс» является для нас стратегическим, – заявил глава минпрома. – Это акционерное общество со стопроцентным капиталом Коми, то есть республика – собственник этой компании. Что касается реорганизации. Мы четко понимаем, что по количеству самолетов компания занимает достаточно ущербную позицию в регионе и в межрегиональном сегменте. Поэтому задача номер один – найти стратегического партнера, с которым бы мы сумели удвоить авиапарк, расширить географию полетов и решить финансовые задачи.

По словам министра, уже есть несколько интересантов, готовых вложиться в уставный капитал и помочь с приобретением самолетов. Однако дорожной карты, где расписаны конкретные реорганизационные мероприятия, сроки и источники финансирования, пока нет. Также пока непонятно, будет ли новое акционерное общество содержать аэропортовый комплекс (Коми один из немногих регионов является владельцем всех аэропортов на своей территории), или же аэропорты перейдут в федеральное государственное унитарное предприятие.

Заодно Николай Герасимов привел финансовую статистику: ежегодно на поддержку региональной авиации в республиканском бюджете закладывается 200 миллионов рублей, а в этом году предусмотрено 257 миллионов.

Отвечая на вопрос о воркутинском аэропорте, глава минпрома заявил, что раз заполярный город попал в Арктическую экономическую зону, этот комплекс в любом случае будет опорным. Сейчас разрабатывается отдельная программа по подготовке и ремонту федеральных арктических аэропортов, и у воркутинского аэропорта Советский есть большие шансы попасть в эту программу. Если это случится, ремонт этого аэропортового комплекса станет задачей федералов.

Ответ министра продолжил и развил глава региона. Прежде всего он объяснил, что было бы с «Комиавиатрансом», не будь предприятие республиканской собственностью.

– Сегодня на территории Коми работает восемь самостоятельных авиационных компаний, а объемы освоения Арктической зоны сократились с советских времен в 27 раз. Если бы компания «Комиавиатранс» была в федеральной собственности, ее бы уже не существовало.

Далее Сергей Гапликов рассказал, каких усилий стоило руководству региона, чтобы аэропорты Воркуты, Усинска и Ухты остались в федеральной программе развития транспортной доступности. Программа позволяет получить софинансирование на капремонт и реконструкцию воздушных пристаней региона.

– Я лично был у председателя правительства страны Дмитрия Медведева. Есть поручение сохранить в программе Усинск, Воркуту и Ухту, такая работа ведется. Объем финансирования программы – 6,5 миллиарда рублей. Проектно-сметная документация стоит 500 миллионов. Мы договорились с Газпромом, и сегодня есть подтверждение председателя правления подписать в рамках предстоящего питерского форума соответствующие договоренности о том, что в рамках социального партнерства Газпром выделит республике 500 миллионов на развитие аэропорта Ухты.

Отдельно глава Коми остановился на судьбе сыктывкарского недостроя в Соколовке. Аэропорт строился с учетом прежних объемов освоения Севера, но затем инвесторы утратили интерес к нему, поскольку центром притяжения для всей страны стали московские хабы.

– Мы предлагаем аэропорт Соколовка как некую альтернативу, для этого ведем переговоры с международными инвесторами. Поэтому сюда приезжают в том числе представители Ближнего Востока, которые владеют компаниями, осуществляющими транснациональные перелеты. Такие перелеты тоже требуют обслуживания. К тому же нам удалось сохранить радиолокационный центр безопасности полетов на базе недостроенного аэропорта. Этот фактор тоже может привлечь партнеров, – отметил Сергей Гапликов.

Обсуждение этой темы глава завершил на оптимистичной ноте. Несколько направлений деятельности «Комиавиатранса» уже вышли на безубыточный уровень. Компания вошла в федеральную программу пассажирских авиаперевозок в Крым и получает на это субсидирование. Правительство ищет возможности погасить существующую задолженность по лизинговым платежам за «Эмбраеры», делает все, чтобы сохранить авиапарк и преумножить его, а также ведет работу по переводу из Архангельска специалистов для обслуживания авиатехники.

– Мы сделаем все возможное, чтобы удержать предприятие на плаву, – заключил глава Коми.

В подвешенном состоянии

Следующая проблема, в которой разбирались участники встречи, оказалась уже практически разрешенной. Речь о многолетней эпопее с передачей имущества обанкротившегося Княжпогостского завода ДВП нынешнему арендатору ООО «Плитный мир». Зампред республиканского профсоюза лесников Сергей Осипов напомнил, в чем сложность ситуации. Сейчас работники бывшего завода ДВП трудятся в ООО «Плитный мир», но при этом с ними не оформляется постоянный трудовой договор, а только срочный. Дело в том, что «Плитный мир» арендует производственные помещения и никак не может добиться выкупа предприятия целиком, поскольку лоты разделены, оборудование и помещения продаются отдельно по совсем другим ценам, нежели объявлялись первоначально. По словам Сергея Осипова, этот вопрос профсоюз и работники уже задавали руководителю республиканского минпрома, и Николай Герасимов пообещал, что летом 2016 года проблема будет решена. Однако этого не произошло. На претензию ответил сам министр.

– Я помню свое обещание, но мы попали в жуткую ситуацию: в связи с происходившими в республике событиями земля и имущество завода ДВП попали под арест, стали вещественными доказательствами в деле и не могли быть выставлены на аукцион. Эта ситуация длилась до начала апреля текущего года. Сегодня все вопросы по аресту имущества сняты в полном объеме. Торги должны состояться 15 июля, и вся собственность бывшего завода перейдет «Плитному миру», – заверил Николай Герасимов, напомнив, что именно это предприятие станет базовым в программе развития моногорода Емва.

Спор о тарифах

Еще одной ключевой темой состоявшегося разговора стала транспортно-дорожная. Заводилой здесь стал председатель республиканской организации профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства Иван Урсу. В числе прочего он выразил сомнение в обоснованности повышения тарифов на пассажирские автобусные перевозки.

Свои соображения профбосс подкрепил выкладками: как бывший директор одного из перевозчиков Сыктывкара – компании «Альфа-Транс» он знает, что в 2011-2014 годах на рынке пассажирских перевозок в столице республики «крутилось» около двух миллиардов рублей.

– К примеру, в 2013 году «Альфа-Транс» выполнил от 40 до 50 процентов всей транспортной работы, за восемь месяцев собрал 768 миллионов рублей при тарифе в 17 рублей. Сегодня я не знаю, какие показатели вложило предприятие (САТП-1) в своей доказательной базе и какие деньги собирает, что просит поднять тариф выше 20 рублей. Хотелось бы не будоражить людей, – заявил профсоюзный лидер транспортников.

Далее он подробно расписал, из чего складывается зарплата водителей автобусов. Якобы официально она не превышает 10 тысяч рублей, а все остальное выплачивается в конвертах.

– Водитель сдает определенную сумму, а все, что выше плана, остается у него. Это дополнительный неофициальный заработок. В итоге семьи декларируют низкие доходы и встают на учет в соцзащите для получения соответствующего пособия как малообеспеченные. Полагаю, у правительства есть все возможности, чтобы проверить работу предприятия, – продолжил Иван Урсу.

Ответ вновь держал Николай Герасимов, но на этот раз министр был резок.

– Два года назад господин Урсу приходил и настаивал на том, что автомобилисты все в тени, что они не получают достойную зарплату и с такой заплатой работать невозможно. За прошлый год из 18 «дочек», которые работали в Сыктывкаре, мы собрали одну компанию. Сегодня эта компания одна обслуживает практически все маршруты, 800 человек работают, каждое утро после медосмотра выходят на работу, получают белую зарплату. За первый квартал текущего года компания заплатила в местные бюджеты 22 миллиона рублей налогов. Это произошло впервые, до этого деньги ни в какие бюджеты не поступали. И вместо того, чтобы получить поддержку лидера автомобилистов, нам предъявляется огромное количество претензий. В Сыктывкаре нужна сильная компания, это поможет навести порядок, – подчеркнул министр.

По его словам, повышение цены действительно будет и произойдет с 21 мая. Билет будет стоить 24 рубля.

– В 2014 году комиссия, в которой участвовал Урсу, провела оценку пассажиропотока и доказывала, что цена проезда должна быть на уровне 26 рублей. Это трехлетней давности результат, на который мы имеем право ссылаться. В течение квартала будет введен электронный социальный проездной билет, который позволит в его рамках снизить цену до 22 рублей. Поймите, это не попытка менеджеров компании награбить какие-то деньги. Это попытка создать наконец-то предприятие, которые будет работать и отвечать за качество и безопасность перевозок. В этом году мы планируем удвоить количество газомоторных автобусов. Надо, чтобы по городу не ездили рваные, грязные, битые автобусы, а весь транспорт имел срок деятельности не более 10 лет. Наша работа позволит вывести из тени все финансовые средства сыктывкарских перевозок. Эти шаги снимут все вопросы населения, – выразил уверенность глава минпрома.

Неожиданное предложение

Вместо запланированных полутора часов разговор продлился гораздо дольше и завершился неожиданным образом. Подводя итоги встречи, Сергей Гапликов предложил профсоюзам сделать подарок к 100-летию республики – съехать из здания по улице Бабушкина, 4, уступив его Национальному музыкально-драматическому театру.

– Это абсолютно открытое предложение в рамках исполнения наших договоренностей и соглашений с профсоюзными организациями, которое станет весомым вкладом в развитие культуры региона. Вы можете оказать такую помощь, сделать такой подарок к 100-летию Республики Коми, а мы приведем здание в нормативное состояние и найдем помещения, которые будут ничем не хуже тех, что вы используете сегодня. Посмотрите, пожалуйста, предложение и скажите, рассчитывать нам на вашу поддержку? Формально просьба ни к чему не обязывает, но я уверен – отказа не последует, – с улыбкой заключил Сергей Гапликов.

Галина ВЛАДИС

Фото Сергея Васильева