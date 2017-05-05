Копилка добрых дел

Жители республики активно поддержали инициативу Сергея Гапликова

210 различных мероприятий за одну неделю провели добровольцы Республики Коми в рамках всероссийской акции «Весенняя неделя добра».

– Это наша традиционная акция, она проходит ежегодно, но в рамках Года добрых дел к нам подключились не только добровольческие объединения, но и социальные образовательные и культурные учреждения, – рассказала «Республике» руководитель центра развития волонтерства в Коми Ольга Бабюк. – Всего в акции приняли участие более тридцати объединений из 17 населенных пунктов. За неделю добровольцы собрали 15,5 килограмма батареек, 1250 килограммов макулатуры и 475 лампочек в рамках экологических акций, привлекли к организации добрых дел более 1200 волонтеров, которые помогли 4500 человек.

По словам Ольги Бабюк, центр всероссийской акции в Коми – Усинский район, здесь участниками стали семнадцать организаций. Общество волонтеров «В кругу друзей» запустило новый проект «Инвалиды хотят и могут работать», суть которого заключается в создании видеопаспортов для трудоспособных людей с ограниченными возможностями. Добровольцы усинской школы №3 и активисты объединения «В ритме жизни» организовали сбор корма для конного клуба «Кавалькада», помогли с уборкой на территории, покормили лошадей. Волонтеры усинских школ №1 и №2 убрали снег на детской площадке. Активисты молодежного центра Усинска показали театральную постановку, познакомились с условиями организации донорских акций, а также изготовили таблички «Берегите лес» и развесили их на «Тропе здоровья» с целью привлечения окружающих к бережному отношению к природе. В деревне Новикбож активисты провели пасхальные мастер-классы, а волонтерский отряд «Микс» из села Усть-Уса оказал помощь ветеранам села в укладке дров.

Воркутинские волонтеры из объединения «Белый тигр» организовали сбор вещей для пострадавших на пожаре земляков, помогли приюту бездомных животных и поделились с горожанами «гормоном счастья» – карамельками с добрыми и приятными записочками.

Ухтинское объединение «Мы – россияне» к празднованию 9 мая сделали белых журавликов в технике оригами, а также подготовили подарки для ветеранов.

В Сыктывкаре добровольческий клуб «Свет добра» организовал досуг для детей, находящихся на длительном лечении в Республиканской детской клинической больнице и Республиканском противотуберкулезном диспансере. Объединение «Ветер перемен» – музыкально-игровую программу для детей с синдромом Дауна в отделении реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья «Надежда». Молодежный центр Сыктывкара провел день донора. Учащиеся сыктывкарской школы №5 собрали средства личной гигиены, игрушки, одежду, продукты питания для детей, которые без мам проходят лечение в Республиканской детской клинической больнице.

В Выльгорте Совет молодых специалистов сделал косметический ремонт в квартире одиноко проживающей жительницы села. Ребята из выльгортской школы №2 «реабилитировали» книжки в детской библиотеке. Сотрудники Центра по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Сыктывдинского района организовали акции по сбору вещей, провели мастер-классы для детей. Все организации, принимавшие участие в мероприятии в Выльгорте, внесли свой вклад в заботу об экологии и собрали макулатуру и батарейки.

В Удорском районе клуб по интересам «ВолЯ» провел для воспитанников детского сада зарядку и мастер-класс по изготовлению звезды в технике торцевания, волонтеры Центра внешкольной работы подготовили уроки на тему экологии, помогли по хозяйству ветерану труда.

В Корткеросском районе активисты «ЭкоТура» оказали адресную помощь ветеранам, организовали сбор вторичного сырья и ртутьсодержащих отходов. Добровольцы объединения «Патриот» посетили ветерана и помогли с уборкой двора, провели мастер-классы для детей и позаботились о пострадавших книжках в библиотеках.

В Сысольском районе активисты «Стимула» распространили среди населения полезные буклеты с информацией о безопасном поведении в интернете и листовки с номерами телефонов экстренных служб. Добровольцы объединения «Большой Совет» провели конкурсы по здоровому образу жизни, подготовили открытки для ветеранов к 9 мая.

В Усть-Куломском районе добровольцы организовали акции помощи пожилым односельчанам.

В Ижемском районе объединение «Öтвылысь» помогло одиноким пожилым людям, а активисты отряда «ДОБРОволец» написали «Письма водителю» с просьбой соблюдать правила дорожного движения. Ижемские пожарные в рамках Года добрых дел и в преддверии Дня Победы очистили от снега территории у памятников воинам Великой Отечественной войны в деревнях Гам и Мошъюга, а также в селе Мохча. В ближайших планах огнеборцев провести субботники по очистке территорий памятников от снега в деревне Картаель, селах Кельчиюр, Няшабож, поселков Щельяюр, Койю и Том. Все территориальные подразделения противопожарной службы Коми участвуют в акции добрых дел «Поддержим делом!», которая посвящена 85-летию гражданской обороны.

В рамках Года добрых дел Микуньский железнодорожный техникум начал реализацию социального проекта «Помоги ближнему», направленного на оказание посильной адресной помощи людям старшего поколения. В рамках проекта студенты техникума выяснили, сколько пенсионеров – ветеранов техникума и какого возраста находятся на заслуженном отдыхе. Они побывают в гостях у некоторых из них, предложат им свою помощь по дому, в приусадебном дворе.

Специалисты территориального центра социальной защиты населения Инты в рамках Года добрых дел дали старт сразу нескольким благотворительным акциям. Здесь уже прошел первый этап акции «Чистый дом». В нерабочее время, вооружившись инструментами для мелкого ремонта, уборочным инвентарем, соцработники провели генеральную уборку и необходимый бытовой ремонт квартиры одиноко проживающего труженика тыла, ветерана труда Аркадия Марченко. За полтора часа женщины навели порядок в комнатах, а волонтеры – работники МЧС сделали всю мужскую работу по дому.

В Воркуте в рамках Года добрых дел Центр отдыха и туризма организовал на базе «Заречная» дни активного отдыха для ветеранов и детей. 18 апреля на базу приезжали представители старшего поколения от Территориального центра обслуживания населения и Воркутинского совета ветеранов. 20 апреля базу посетили воспитанники дома малютки, а 23 апреля в гости приезжали дети из приюта «Надежда». Ребята попили чай со сладостями, покатались на тюбингах. 2 и 3 мая в гости на базу снова приезжали пожилые воркутинцы от совета ветеранов и ребята из Центра реабилитации детей с инвалидностью.

– Очень приятно было смотреть, как бабушки, чей возраст около 80 лет, катались на лыжах и тюбингах. Дети также получили заряд позитивного настроения, – отметил руководитель базы Семен Мостуненко.

В Усть-Цильме работники районной администрации и представители общественной организации «Пограничное братство» 3 мая расчистили от снега памятник «Никто не забыт, ничто не забыто». Здесь каждый год 9 мая проходит митинг, посвященный Дню Победы.

Это только малая часть того, что уже было сделано в Коми в рамках Года добрых дел. С каждым днем акций и мероприятий становится все больше. В копилке добрых дел – помощь старикам, инвалидам и детям, поздравления ветеранам войны и труда, бесплатное предоставление бассейна, спортзала ветеранам спорта и многодетным семьям, разнообразные мастер-классы, субботники, благотворительные сборы вещей для нуждающихся, спектакли, концерты, благоустройство кладбищ и скверов. При желании каждый житель республики может внести свой посильный вклад в эту копилку добрых дел.

Артур АРТЕЕВ

Фото vk.comй

«Комиавтотранс» предоставит бесплатный проезд ветеранам

В рамках предстоящего празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне акционерное общество «Комиавтотранс» предоставит бесплатный проезд на межмуниципальных и межрегиональных маршрутах 8, 9 и 10 мая ветеранам, инвалидам Великой Отечественной войны, лицам, награжденным знаком «Житель блокадного Ленинграда», труженикам тыла (при предъявлении ветеранского удостоверения и паспорта) и одного сопровождающего (при предъявлении паспорта).

Речь идет о следующих направлениях: Сыктывкар – Ухта, Сыктывкар – Айкино – Микунь, Сыктывкар – Коквицы с заездом в Семуково, Сыктывкар – Жешарт – Яренск, Сыктывкар – Киров, Сыктывкар – Казань, Сыктывкар – Чебоксары.

Узнать время отправления автобусов и оформить проездные документы можно в кассах компании «Комиавтотранс».