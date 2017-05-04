В Воркуту прибывает экспедиция «На восток!»

В Воркуту 4-5 мая планирует прибыть экспедиция «На восток!». Старт трансконтинентальной экспедиции, которая началась 14 апреля в Архангельске, предварял почти двухлетний период подготовки. Теперь команде предстоит преодолеть 10 000 километров на вездеходах, пройти вдоль всего Полярного круга и финишировать в Петропавловске-Камчатском в ноябре.



— Здесь заканчиваются дороги и начинается длинный сложный путь на восток страны, — комментирует начало маршрута руководитель экспедиции и главный конструктор вездеходов Алексей Гарагашьян. — Движение внутри полярного круга традиционно проходит по «зимникам» — зимним дорогам, которые позволяют проехать только благодаря низким температурам. Летнее сообщение в части районов страны осуществляется только с помощью вертолетов, а значит, населённые пункты часто отрезаны от «большой земли». Мы ставим себе задачу пройти там, где нет дорог, проложив первый всесезонный непрерывный маршрут в арктической зоне.

В многомесячный путь отправились восемь членов команды: Алексей Гарагашьян, Ольга Хромова, Дмитрий Павлов, Тимофей Черкасов, Владимир Шильников, Александра Теплякова, Владимир Николаев и Павел Емелин, каждый из которых не только способен управлять вездеходом, а также решать ряд других задач, связанных с навигацией, техническим обслуживанием, фото- и видеосъемкой и др.

По плану их ежедневная дистанция составит 50-60 км пути.

— В целом, до Норильска команду не должно ждать никаких неожиданностей, — комментирует маршрут экспедиции её координатор Анна Голубева. — Конечно, волнение вызывают большие сибирские реки, которые нужно пройти либо по льду, либо уже после ледохода по открытой воде, но мы надеемся, что маршрут рассчитан точно, погода нас сильно не подведет и команда вовремя окажется в нужных точках, чтобы не оказаться заблокированными бурным ледоходом.

Выходить на связь команда планирует несколько раз в неделю. Фотографии и видеоматериалы будут публиковаться на официальном сайте www.navostok.ru, где одновременно можно будет увидеть и интерактивную карту движения команды.

Повседневная жизнь команды подчиняется чёткому графику движения и отдыха. Группой подготовлены и уже отправлены пять продуктовых и технических забросок (в Воркуту, Норильск, Жиганск, Зырянку и Манилы). Почти пять тонн еды и непродуктовых товаров распределены по маршруту, чтобы обеспечить жизнедеятельность экспедиции.

— Самое неприятное, что может случиться в пути – это поломки, — рассказал перед стартом инженер Владимир Шильников. — Особенно если это произойдет на плато Путорана, территории, которая вызывает самые противоречивые и сложные чувства. Именно здесь, несмотря на то, за время подготовки нами изучено и обработано 500 террабайт точнейших карт нас могут ждать участки, которые потребуют от нас нестандартных и новых решений.

В целом, обо всей экспедиции «На восток!» можно сказать, что это повседневное и рутинное решение нестандартных задач. Отправляя команду в путь, Лев Левит, представитель губернатора Архангельской области по арктической программе сказал:

— Нам ещё только предстоит научиться управлять и развивать арктическую территорию страны, научный и технический вклад экспедиции в развитие которой трудно переоценить. Мы желаем команде удачи и верим в силу команды, точность подготовки и мощь машин.