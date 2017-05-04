Владельцы земельных участков, не использующие их по назначению, будут платить налог в двойном размере

По информации регионального управления налоговой службы, за минувший год в Республике Коми было насчитано 80 земельных участков, которые были приобретены или получены гражданами в 2005-2007 годах для строительства индивидуальных жилых домов, но в течение 10 лет так и не были застроены. Земельный налог владельцам таких участков за 2016 год будет начислен в двойном размере. Начисление налога с повышенным коэффициентом будет осуществляться до момента регистрации готового объекта недвижимости.

Повышение налога также распространяется на предпринимателей и организации, которые приобретали земли для строительства многоквартирных домов. Налог на такие участки будет насчитываться в двукратном размере в течении трех лет после даты их регистрации. Если по истечении трехлетнего срока жилье на участке построено не будет, земельный налог будет рассчитываться уже в четырехкратном размере.

Как отмечают в управлении налоговой службы, всего в регионе за 2016 год было выявлено восемь участков, предназначенных для строительства многоквартирных домов, но не используемых по назначению. Применение повышающего коэффициента к исчислению налогов, которое предусмотрено налоговым законодательством, способствует рациональному землепользованию участков, предоставленных как для индивидуального жилищного строительства, так и для строительства многоквартирных домов.

Законодательством также предусмотрены случаи, когда владельцы земель могут и вовсе лишиться своих земельных наделов. Например, за порчу земли, находящейся в собственности.