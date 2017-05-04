Центр социальной помощи приглашает на юбилейную выставку

В этом году Центру социальной помощи семье и детям Сыктывкара исполняется 20 лет. В честь своего юбилея учреждение организует выставку социальных услуг «Во благо семьи и детства», на которой будут представлены лучшие практики работы центра, зарекомендовавшие себя как эффективные и востребованные среди населения.

На выставке будут представлены семь тематических площадок: «Обрести семью» (развитие форм семейного устройства детей-сирот), «Шаг навстречу» (оказание помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов), «Мир семье» (профилактика семейного неблагополучия), «Твой выбор» (профилактика безнадзорности и правонарушений в подростковой среде), «Город добра» (подключение населения к реализации добрых дел), «Семейная гостиная» (семейные традиции как средство воспитания детей), «История и традиции» (знакомство с историей развития Центра социальной помощи семье и детям Сыктывкара).

Кроме того, на выставке пройдет подведение итогов и награждение победителей городского конкурса семейной фотографии «Счастливая семья – 2017». Выставка пройдет 4 мая с 12:00 до 16:00 в зале администрации Сыктывкара (ул.Бабушкина, 22).