Премьер поддержал предложение «Единой России» о создании партпроекта по детским театрам

Председатель партии «Единая Россия», премьер-министр страны Дмитрий Медведев поддержал предложение партии о создании партпроекта, посвященного детским театрам. Об этом он заявил на пленарном заседании форума «Единой России» «Культура — национальный приоритет».

— Именно в России появились первые театры для детей. Сейчас они практически не создаются, хотя их немало. Новые постановки знакомят детей с родной литературой, мировой классикой — они нужны как никогда. Этот вопрос обсуждался в узком кругу, когда обменивались впечатлениями от работы по секции. И я поддерживаю предложение «Единой России» начать новый партийный проект, посвященный театрам для детей, — сказал Дмитрий Медведев.

Он добавил, что в этом году начнется финансирование проекта и в ближайшие годы будет направлено 300 млн рублей.

Также он поддержал идею проведения всероссийского детского театрального фестиваля.

— Давайте его проведем, — сказал председатель партии.