Глава Коми спел с ветеранами «Катюшу»

В среду руководитель региона Сергей Гапликов посетил республиканский госпиталь ветеранов и участников боевых действий и пансионат «Забота» в Верхней Максаковке, где встретился с проходящими там лечение ветеранами и поздравил их с наступающим праздником.

В госпитале Сергей Гапликов зашел в палату к 84-летней Валерии Чистяковой, которая в этот день готовилась к выписке. Женщина рассказала, что после перенесенной операции восстанавливала здесь свое здоровье. Сейчас она чувствует себя неплохо. Ветеран отметила, что условия в госпитале прекрасные, а медперсонал – внимательный и заботливый.

– Больничкой я очень довольна, – заверила главу Валерия Чистякова.

Во время встречи, которая состоялась в актовом зале госпиталя, ветераны могли задать главе волнующие их вопросы. В целом условиями проживания, питанием и предоставляемым лечением все были довольны. Один из пациентов выразил сожаление по поводу того, что в физкультурном зале мало тренажеров.

– Физкабинет только открыли, поэтому пока туда приехал только велосипед, – пошутил глава. – Но скоро тренажеры там появятся.

Еще одним пожеланием было установить телевизоры в каждой палате. Сергей Гапликов пообещал рассмотреть все вопросы и сделать все от него зависящее для их решения.

Встреча в пансионате «Забота» ознаменовалась праздничным концертом. Перед ветеранами и главой выступили самодеятельные танцевальные и песенные коллективы. Выступая с поздравительным словом, Сергей Гапликов отметил, что на долю сидящих в зале выпало испытание свыше – защищать Родину: кому-то в тылу, кому-то – на передовой.

– Мы сделаем все, чтобы нынешнее поколение помнило, что вы подарили нам мир и счастье жить в свободной стране. К сожалению, многих ветеранов уже нет в живых. Невзирая на сегодняшние экономические трудности, мы будем делать все от нас зависящее, чтобы вы как можно меньше переживали, чувствовали заботу о себе, чтобы ваша жизнь стала хоть чуточку лучше, – сказал глава.

От лица ветеранов выступил бывший малолетний узник конц-лагеря Николай Сурков. Он выразил искреннюю благодарность руководству республики и всему персоналу пансионата за заботу о тех, чьи детство и юность закалялись в пламени войны, вспомнил, как в день заезда юные волонтеры встретили их у входа и провели каждого в свой номер.

– Я думаю, наш пансионат «Забота» не уступает по качеству обслуживания лучшим санаториям страны. Столько оздоравливающих процедур нам здесь предоставляют, что мы буквально крутимся как белки в колесе, чтобы успеть везде. Время нашего пребывания здесь продумано до мелочей, столько уже концертов было организовано и интересных встреч, – рассказал Николай Сурков.

На прощание артисты ансамбля «Околица» предложили Сергею Гапликову выступить с ними перед ветеранами, и глава с удовольствием спел с музыкантами «Катюшу» и «Смуглянку».

Галина ГАЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА