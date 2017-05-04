«Комиавтотранс» предоставит бесплатный проезд ветеранам Великой Отечественной войны
В рамках предстоящего празднования 72-годовщины Победы в Великой Отечественной Войне акционерное общество «Комиавтотранс» предоставит бесплатный проезд ветеранам на межмуниципальных и межрегиональных маршрутах 8, 9 и 10 мая.
Бесплатный проезд будет предоставляться ветеранам, инвалидам, Великой Отечественной Войны, лицам, награжденным знаком «Житель блокадного Ленинграда», труженикам тыла (при предъявлении ветеранского удостоверения и паспорта) и одного сопровождающего (при предъявлении паспорта) на следующие направления:
«Сыктывкар — Ухта»
«Сыктывкар — Айкино — Микунь»
«Сыктывкар — Коквицы с заездом в Семуково»
«Сыктывкар — Жешарт — Яренск»
«Сыктывкар — Киров»
«Сыктывкар — Казань»
«Сыктывкар — Чебоксары»
Узнать время отправления автобусов и оформить проездные документы можно в кассах компании «Комиавтотранс»:
г. Емва
Адрес: Ул. Гущина, д.1 (Ж/д вокзал)
Режим работы: ежедневно с 7:30 до 21:00. Перерыв: с 13:30 –14:30
Телефон: 8 908 715 56 46
г. Микунь
Адрес: Ул. Джерзинского, д. 36 (Ж/д вокзал)
Режим работы: ежедневно с 7:00 до 20:50.
Телефон: 8 908 715 26 06
г. Сыктывкар
Ул. Морозова, д. 202 (Центральный автовокзал)
Режим работы: ежедневно с 05:00 до 23:00
Телефон: 8 (8212) 30 22 77
Ул. Морозова, д. 1 (Ж/д вокзал)
Режим работы: ежедневно с 04:30 до 23:30
Телефон: 8 (8212) 32 32 23
г. Ухта
Пр-т Ленина, д. 4 (Гостиница «Тиман», 1-ый этаж)
Режим работы: ежедневно с 05:00 – 18:00. Перерыв: 12:00 –13:00
Телефоны: 8 (8216) 740-200, 8 908 717 22 70
информация пресс-службы АО «Комиавтотранс»
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