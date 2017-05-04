«Комиавтотранс» предоставит бесплатный проезд ветеранам Великой Отечественной войны

В рамках предстоящего празднования 72-годовщины Победы в Великой Отечественной Войне акционерное общество «Комиавтотранс» предоставит бесплатный проезд ветеранам на межмуниципальных и межрегиональных маршрутах 8, 9 и 10 мая.

Бесплатный проезд будет предоставляться ветеранам, инвалидам, Великой Отечественной Войны, лицам, награжденным знаком «Житель блокадного Ленинграда», труженикам тыла (при предъявлении ветеранского удостоверения и паспорта) и одного сопровождающего (при предъявлении паспорта) на следующие направления:

«Сыктывкар — Ухта»

«Сыктывкар — Айкино — Микунь»

«Сыктывкар — Коквицы с заездом в Семуково»

«Сыктывкар — Жешарт — Яренск»

«Сыктывкар — Киров»

«Сыктывкар — Казань»

«Сыктывкар — Чебоксары»

Узнать время отправления автобусов и оформить проездные документы можно в кассах компании «Комиавтотранс»:

г. Емва

Адрес: Ул. Гущина, д.1 (Ж/д вокзал)

Режим работы: ежедневно с 7:30 до 21:00. Перерыв: с 13:30 –14:30

Телефон: 8 908 715 56 46

г. Микунь

Адрес: Ул. Джерзинского, д. 36 (Ж/д вокзал)

Режим работы: ежедневно с 7:00 до 20:50.

Телефон: 8 908 715 26 06

г. Сыктывкар

Ул. Морозова, д. 202 (Центральный автовокзал)

Режим работы: ежедневно с 05:00 до 23:00

Телефон: 8 (8212) 30 22 77

Ул. Морозова, д. 1 (Ж/д вокзал)

Режим работы: ежедневно с 04:30 до 23:30

Телефон: 8 (8212) 32 32 23

г. Ухта

Пр-т Ленина, д. 4 (Гостиница «Тиман», 1-ый этаж)

Режим работы: ежедневно с 05:00 – 18:00. Перерыв: 12:00 –13:00

Телефоны: 8 (8216) 740-200, 8 908 717 22 70

информация пресс-службы АО «Комиавтотранс»