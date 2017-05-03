Штендеры для «Бессмертного полка»

Более сотни школьников Воркуты приняли участие в изготовлении штендеров для участников акции «Бессмертный полк». По информации воркутинского Центра военно-патриотического воспитания, работа проходила 26 апреля в городском Дворце творчества детей и молодежи. За час ребята изготовили более двухсот штендеров – конструкций для того, чтобы нести фотографии.

– Мы выразили свое почтение героям, защитившим нас в годы Великой Отечественной войны, это обязанность каждого сделать все возможное, чтобы память о тех событиях и чувство гордости за подвиг наших прадедов были живы в сердцах каждого поколения, – поделилась впечатлениями воспитанница военно-патриотического клуба «Подвиг» Анна Нистор.

«Бессмертный полк» – акция, призванная сохранить память о Великой Отечественной войне, о каждом, кто, не жалея своей жизни, боролся за освобождение Родины. Впервые «Бессмертный полк» прошел 9 мая 2012 года в Томске. Воркутинцы принимают участие в этом мероприятии четвертый год. С 2013 года в городе проводится акция «Запиши деда в полк». Воспитанники патриотических клубов выходят на улицы и обращаются к горожанам с предложением принять участие в праздничном шествии и почтить память своего родственника – ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка войны.

В параде Победы 2013 года в колонне «Бессмертного полка» с портретами своих дедов и прадедов прошли более сотни воркутинцев, в 2014 году – более 250, в 2015 – более 800, а в 2016 – около тысячи жителей города. В этом году в акции будут участвовать уже более 1200 человек.

Артур АРТЕЕВ

Фото Центра военно-патриотического воспитания Воркуты