Первомай под флагами профсоюзов

«За достойную работу, зарплату, жизнь» – под таким девизом прошел первомайский митинг трудящихся столицы, организованный республиканской федерацией профсоюзов.

С утра улицу Коммунистическую напротив ТРЦ «Парма» начали заполнять колонны отраслевых профсоюзных организаций, расцвеченные воздушными шарами и флагами. «Хочу жить по Конституции», «Руки прочь от льгот северян», «Молодежь без работы – страна без будущего», «Дайте денег и работу Княжпогостскому заводу» – такого рода декларации и требования к властям значились на многочисленных транспарантах. День выдался по-летнему яркий и солнечный, и, несмотря на суровость заявленных призывов, настроение у всех было праздничное.

В 10 утра колонны под звуки советских маршей и песен двинулись по улице Коммунистической к Театральной площади, где состоялся митинг. В своих выступлениях профсоюзные лидеры говорили о необходимости закрытия долгов по зарплате, индексации зарплат с учетом реальной инфляции, возврата индексации пенсий работающим пенсионерам и т.д.

– Можно критиковать профсоюзы, но там, где они есть, нарушения не замалчиваются, идет постоянный диалог с работодателями, судами, прокуратурой, – отметил в своей речи председатель профсоюза работников лесной отрасли Александр Смирнов.

С поздравительным словом к участникам митинга обратилась заместитель председателя Госсовета Коми Валентина Жиделева.

– Очень символично, что в этом году демонстранты прошли от ТРЦ «Парма», обогнув нашу стелу в честь республики-труженицы. Символично, потому что она установлена ровно 50 лет назад. И все эти годы мы с вами в одном строю. Заверяю вас, что Госсовет республики приложит все усилия, для того чтобы все законные требования, которые вы сегодня выдвигаете, были обязательно поддержаны, – заявила вице-спикер.

По окончании митинга председатель федерации профсоюзов региона Людмила Ляшенкова зачитала резолюцию, в которой заявлялось «о твердой решимости профсоюзов отстаивать права на труд и его достойную оплату, сохранение социальных льгот и гарантий». Российскому правительству были выставлены требования сохранить государственные гарантии северянам, установить базовые оклады работникам бюджетной сферы в размере МРОТ без районных коэффициентов и северных надбавок, установить размеры стипендии и максимального пособия по безработице на уровне МРОТ, выступить с законодательной инициативой о принятии федерального закона о введении прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц.

– Мы требуем внесения в Госдуму проекта федерального закона об обязательной ежеквартальной индексации заработной платы, пенсий и пособий на уровень реальной инфляции, – заявила профсоюзный лидер. – Законодательно исключить из МРОТ компенсационные и стимулирующие выплаты. Правительству Коми утвердить с участием социальных партнеров график поэтапного приближения минимальной заработной платы без учета компенсационных и стимулирующих выплат. Установить порядок ежеквартальной компенсации работникам бюджетной сферы, ликвидировать задолженности по зарплате работникам, не допускать увеличения безработицы и уменьшения расходов республиканского бюджета на образование, здравоохранение, культуру и соцуслуги. Не допускать необоснованного роста тарифов и цен на товары и услуги. Не допускать закрытия и ликвидации предприятий и массового увольнения работников. Заключить с участием социальных партнеров дополнительное соглашение о минимальной заработной плате на 2018 год. Разработать системы оплаты труда бюджетникам в соответствии с едиными рекомендациями, утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Демонстранты резолюцию единогласно поддержали, после чего праздник продолжился концертом на импровизированной сцене у входа в республиканский театр оперы и балета.

Галина ГАЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА