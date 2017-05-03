В Сыктывкаре открыли Год добрых дел

Торжественное открытие объявленного главой Коми Сергеем Гапликовым Года добрых дел состоялось в минувшую субботу в Сыктывкаре. За час до полудня на Театральной площади столицы начались концерт и культурно-массовые мероприятия, посвященные символическому старту тематического года.

Год добрых дел в столице региона открыл градоначальник Валерий Козлов. Он призвал земляков совершать добрые дела и тем самым поддержать инициативу Сергея Гапликова. План мероприятий тематического года в Сыктывкаре включает в себя более сотни акций и проектов по помощи социально незащищенным группам населения. В частности, будут проводиться уроки добра «Собери ребенка в школу», книжные и культурные десанты. Как заверил Валерий Козлов, план «будет выполнен и даже перевыполнен».

Первым крупным событием Года добрых дел в Сыктывкаре стал общегородской субботник, на который вышли представители столичной администрации, Госсовета и глава региона Сергей Гапликов. Валерий Козлов и сотрудники администрации навели порядок на участке возле Свято-Стефановского кафедрального собора. Мэр призвал сыктывкарцев принять участие в субботнике и всем вместе сделать родной город чище и уютнее.

Затем на крыльце театра оперы и балета выступили хореографические и вокальные коллективы учреждений культуры и образования города. На скамейке около памятника основоположнику коми литературы Ивану Куратову Центральная библиотека столицы открыла «Книжный аттракцион» – библиотекари раздавали книги из буккроссинга детям и взрослым. Некоторые особенно активные школьники ушли отсюда с полными коробками и большими стопками книг. Многих школьников сюда привели организованно – целыми классами. На спортивной площадке можно было попробовать свои силы в сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне».

Артур АРТЕЕВ

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