Клещ открывает охоту

Чаще всего жертвами энцефалитного клеща становятся дачники, утверждают инфекционисты и представители Роспотребнадзора. О проблемах клещевого энцефалита и борьбы с ним журналистам рассказали в рамках Европейской недели иммунизации.

Начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Ромэн Галимов напомнил, что с 2008 года в Коми действуют санитарные правила, включающие специфические и неспецифические виды профилактики клещевого энцефалита. К специфическим видам относится вакцинация. На эндемичных территориях, а это Сыктывкар, Сыктывдинский, Прилузский, Сысольский, Койгородский, Усть-Куломский, Сыктывдинский, Усть-Вымский и Корткеросский районы, 95 процентов детского населения подлежат вакцинации от клещевого энцефалита. Также вакцинации подлежат те, чьи профессии связаны с пребыванием в лесу или в других очагах распространения клещей. Благодаря своевременной иммунизации, отметил специалист, значительно увеличилось количество граждан, защищенных от инфекции. Это положительный фактор, учитывая достаточно высокий уровень вирусофорности клещей: до 10 процентов этих вредителей являются носителями вируса.

К неспецифической профилактике относятся защитные обработки парков, детских площадок, скверов, кладбищ. Работы по профилактике начинаются, когда сошел снег, но еще не вышли первые листья.

Очень осторожно, советуют специалисты, нужно вести себя непривитым гражданам, выезжающим на дачу или на природу. Ни в коем случае при теплой погоде нельзя работать раздетыми: клещей гонит голод, они только и выжидают подходящего момента. Нужно быть предельно осторожными, работать только в перчатках, брюки заправлять в сапоги, а рубашку в брюки. Плечи и шея также должны быть закрытыми.

Главный детский инфекционист минздрава Татьяна Безуглова напомнила о мерах предосторожности в случае присосавшегося клеща.

– Нельзя извлекать клеща голыми руками, так как есть вероятность раздавить вредителя, а зараженная жидкость может попасть в микротравмы. Не нужно поливать клеща растительным маслом, спиртом или ацетоном: агонизируя, он может передать вам вирус со слюной. Также не стоит извлекать клеща пинцетом, так как можно придавить голову, и его слюна попадет через место укуса в организм, – напомнила она.

Необходимо как можно чаще осматривать себя и тех, кто рядом с вами, включая и домашних животных, на предмет присосавшегося клеща. Для удаления членистоногого лучше использовать специальные приборы, которые продаются в аптеках. После удаления клеща в травмпункте производится экстренная профилактика, которая наиболее эффективна в первые три дня после присасывания.

Прививки от клещевого энцефалита проводятся взрослым и детям с трехлетнего возраста. Курс вакцинации состоит из трех прививок. Первая производится в сентябре-октябре, вторая – через 3-5 месяцев, третья – через год. Через три года курс повторяется. Если не позаботились о своевременной вакцинации, то бежать делать прививку в апреле-мае нет никакого смысла.

Марина ЩЕРБИНИНА