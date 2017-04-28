Наполнить кормушку

Аграриям поручили решить вопрос с коровьим питанием

Тема самообеспечения животноводов Коми кормами стала одной из основных на республиканском совещании, посвященном работе агропромышленного комплекса. Покупные корма дороги и порой плохого качества, своих мало, и они недостаточно питательны. В результате хорошего прироста по молоку регион добиться пока не может.

Министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Анатолий Князев на совещании отметил, что в регионе отмечается положительная динамика в производстве скота и птицы на убой, яиц, но вот прироста по молоку в целом нет. В некоторых хозяйствах показатели увеличились, но незначительно, в пределах процента. И одна из основных причин того, что с производством молока в Коми дела идут неблестяще, – проблема с кормами.

– В 2016 году было выделено 106 миллионов рублей субсидий на комбикорма для крупного рогатого скота. А эффекта не получили. Наоборот, значительно потеряли в продуктивности из-за некачественных комбикормов, три или четыре фермы из-за этого поголовно заболели, только через три месяца коровы восстановились. Мы купили отраву за деньги, в том числе за бюджетные деньги, – заявил Анатолий Князев. – Хочу напомнить всем присутствующим, что субсидирование на один килограмм комбикорма – шесть рублей. Комбикорм стоит порядка 13-15 рублей за килограмм. И у меня возникает вопрос к руководителям хозяйств: почему вы, имея прямые убытки, никаких претензий к поставщикам не предъявляли? Почему судебных процессов не было? Потеряли – и ладно, махнули рукой? Или вы уже настолько повязаны с этими поставщиками, что не хотите их менять, не хотите с ними ругаться по каким-то коммерческим причинам?

Аграрии в ответ скромно промолчали, хотя в перерыве некоторые из них говорили, что после прошлогодней истории поставщика сразу поменяли.

Что касается кормов, производимых в республике, то и здесь, по мнению министра, сельхозпроизводители могли бы работать лучше. Анатолий Князев заявил, что каждый из них просто обязан создать в своем хозяйстве устойчивую кормовую базу, способную обеспечить пропитание животным в течение всего года. С этой задачей сейчас успешно справляется больше половины сельхозорганизаций региона, но, к сожалению, есть претензии к качеству. В прошлом году был проведен анализ образцов кормов из разных хозяйств, и обнаружилось, что в большинстве из них содержание сырого протеина на уровне 8-10 процентов при норме 13 процентов. Уровень клетчатки в правильно заготовленном корме не должен превышать 25 процентов, у нас же – 30 процентов. То есть при хороших объемах заготовки уровень питательности кормов низкий, соответственно хороших удоев ждать не приходится.

– И недостаточно мы работаем с землей-матушкой, мало пашем, мало сеем. Ставили задачу в 2016 году поднять зябь 2100 гектаров, а сделали около 1600, – продолжил распекать участников совещания министр. – Начали вроде неплохо, а потом дожди пошли, и все встали. Почему? Стали разбираться, и выяснилось, что в республике нет ни одного гусеничного трактора в сельском хозяйстве, пашем на колесных. Хотя уровень насыщенности тракторной техникой у нас неплохой, если в среднем по России 1,4 лошадиной силы на гектар пашни, то у нас более двух. Заложили в бюджет в этом году 33 миллиона рублей на покупку тракторов, будем смотреть, кому их дать, кто активно землей занимается.

В качестве примера того, что в Коми можно заготавливать корма в нужных количествах и требуемого качества, Анатолий Князев привел Корткеросский район, отметив, что и обработке земли там уделяют много внимания.

Министр дал всем аграриям Коми поручение: разработать планы улучшения кормовой базы и неотступно им следовать, увеличивая продуктивность кормов, в том числе и за счет известкования земель, мелиорации, пересева многолетних трав, поскольку «застарелые» луга дают плохой урожай. В прошлом году, например, в среднем по Коми сняли по 85 центнеров многолетних трав с гектара. Это мало, так что даже использование техники для уборки становится неэффективным.

Сказанное Анатолием Князевым подтвердил и начальник отдела животноводства и племенной работы Александр Хохлов, заявивший, что молочная отрасль в республике самая отстающая, несмотря на то, что именно на нее приходится львиная доля господдержки. Средний удой на корову на фермах Коми – 4,6 тонны молока в год, в то время как в соседней Кировской области – 7,3 тонны, а средний показатель по России – 5,9 тонны.

– Уровень кормления очень низкий, чтобы получать от одной коровы не менее шести тонн, надо дать ей 80 центнеров кормовых единиц в год, а у нас в среднем 51 центнер кормовых единиц, – сообщил Александр Хохлов. – И корма должны быть качественными, правильно сбалансированными, их раздача должна быть своевременной.

Кроме того, он отметил, что хоть у свинокомплекса «Зеленецкой» такие показатели производства, что сравнивать их можно только с двадцаткой лучших предприятий Европы в этой отрасли, тем не менее по одному направлению свиноводы отстают: высоковата конверсия кормов – соотношение средств, затраченных на питание скота, с произведенной продукцией. Но в скором времени «Зеленецкая» должна построить свой комбикормовый завод, так что конверсия должна снизиться.

Директор корткеросского ООО «Нившера» Татьяна Ларукова высказала мнение, что удои можно значительно повысить и на качественном сенаже, а покупными кормами действительно злоупотреблять не стоит – и дорого, и для здоровья коров опасно.

Журналист «Республики» по окончании совещания задала вопрос аграриям: а как они бы улучшали кормовую базу своих коров, если бы располагали большим объемом средств?

Директор ООО «Койгородок» Михаил Турубанов, ответил, что без большой доли зерновых в кормах животноводства не будет однозначно. И будь средства на эксперименты, сельхозпроизводителям республики в разных районах можно было бы попробовать сеять ту или иную культуру на предмет, которая себя лучше покажет. Сам бы он у себя в хозяйстве увеличил пахотный клин, стал бы сеять больше зернотравяных смесей на силос. Пока под эти цели в его хозяйстве занято всего сто гектаров, чтобы прокормить 320 коров, этого мало. Сейчас есть планы увеличить посевы, но придется брать кредит на покупку семян.

– Я бы сначала хорошо посчитала: выгоднее сеять зерновые или покупать? – высказалась директор ООО «Межадорское» Татьяна Костылева. – Да, зерно у нас в Сысольском районе может вызревать, но сколько нужно закупить техники, чтобы его собрать, высушить, обмолотить. Опять же у нас зона рискованного земледелия, один год может вырасти, а на другой – нет. Это тоже финансовый риск. К тому же встает вопрос с посевными площадями. Земли есть, но они в запущенном состоянии, где-то завалены отходами лесозаготовок, где-то соснами и елками уже заросли, привести их в порядок тоже потребует огромных средств. У меня давно есть мысль сделать свое комбикормовое хозяйство, чтобы самой делать корма из покупного зерна. Но это тоже большие затраты, в том числе нужно строить помещения для хранения зерна и кормов. Что касается грубых кормов, то ими мы себя полностью обеспечиваем, еще и излишки продаем.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА