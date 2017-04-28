Столичный аэропорт проверили на доступность среды

Доступность здания Сыктывкарского аэропорта для людей с инвалидностью проверили в минувшую среду эксперты городской организации Всероссийского общества слепых вместе с координатором регионального проекта единороссов «Единая страна – доступная среда» Артемом Крупиным.

На взгляд человека непосвященного, в столичном аэропорту с доступностью все в порядке: на входе новый блистающий никелем пандус, внутри здания сразу от входной двери – тактильные желтые дорожки для слабовидящих и слепых, слева от входной двери – кнопка вызова персонала, в туалетах – специальные кабинки для колясочников. Однако впечатление это обманчиво, так как доступность в первую очередь подразумевает удобство и возможность человеку с ограниченными возможностями без проблем добраться куда надо. А вот это, как выяснилось, проблематично.

То, что пандус построен с серьезными нарушениями стандартов, Артем Крупин определил даже на глаз. А замеры рулеткой подтвердили, что глазомер эксперта не подвел. Поручни оказались выше положенной нормы, а проезд – шире. На вопрос журналистов, реально ли колясочнику взобраться по этому пандусу, Артем Крупин ответил:

– Подняться-то можно, но с большим трудом: чтобы подняться по пандусу на коляске, нужно держаться за поручни, а здесь же такой размах рук требуется, как у пловца.

Кроме того, на крыльце аэропорта не было тактильной дорожки для слабовидящих и слепых. Правда, начиная от входной двери и по всему залу первого этажа она была, но тоже не соответствовала стандартам: была в два раза уже, чем полагается. Человеку незрячему ходить по такой дорожке – все равно что балансировать по канату. Местами плитки этой дорожки вообще отклеились. Правда, на момент осмотра рабочие занимались ее ремонтом. По словам начальника службы перевозок аэропорта Натальи Мальцевой, все работы по доступности аэропорта были сделаны в прошлом году, кое-где плитка уже отошла, но все недоделки они обязательно устранят. Не соответствовало стандарту и расположение плиток на дорожке. Там, где должны были стоять плитки, предупреждающие о препятствии или о повороте, их не было. Дорожки подходили очень близко к дверям, а это большой риск того, что незрячего человека могут ударить открывающейся дверью.

Кнопка вызова персонала расположена выше, чем положено по стандартам. Проверяющих заверили, что кнопку переместят на нужную высоту. Контрольная рамка на входе в зал аэропорта оказалась настолько узкой, что на коляске проехать через нее невозможно. Серьезные нарушения были и в туалете. Во-первых, незрячий человек элементарно не смог бы разобраться, где женский, где мужской туалет, так как на дверях не было информаторов. А в самих кабинках были очень хрупкие, неустойчивые поручни и мало места для того, чтобы развернуться на коляске. Не были оборудованы и подходы к раковине. Высота порогов тоже везде превышала допустимые нормы, обеспечивающие проезд на инвалидной коляске.

– Вроде бы и все сделали, что требуется по нормам, а инвалидам все равно неудобно, – резюмировал эксперт от общества слепых Владимир Лобанов.

Подводя итог проведенному осмотру, Артем Крупин отметил, что многие элементы тактильной дорожки являются травмоопасными, да и все остальное требует доработки или переделки. Нарушения в целом устранимые, но вот только руководству предприятия они могут обойтись в круглую сумму. Потому что пандус, например, вообще требуется строить заново – скорректировать его вряд ли удастся. А установка нового исчисляется сотнями тысяч рублей. Средства на создание доступной среды в государственных учреждениях выделяются на условиях софинансирования из федерального и республиканского бюджета. А вот владельцы частных заведений обязаны обустраивать свои здания на собственные средства.

По словам Артема Крупина, по итогам проверки будут составлены рекомендации по устранению нарушений в адрес руководства аэропорта и в транспортную прокуратуру – с целью проверки исполнения предписаний. По словам координатора проекта «Единая страна – доступная среда», проверки на доступность для людей с ограниченными возможностями в ближайшее время будут проведены на всех социально значимых объектах города: железнодорожном и автовокзале, в поликлинике, социальных учреждениях и учреждениях культуры.

Галина ГАЕВА