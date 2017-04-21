Старая сказка на новый лад

С аншлагом прошла в четверг в Сыктывкаре премьера обновленного концерта-спектакля «Парма мойд» («Таежная сказка»). Легендарная постановка Виктора Морозова вернулась на сцену Коми республиканской филармонии после пятилетнего перерыва. В числе зрителей оказались гости из Китая, министр культуры республики Сергей Емельянов и постоянный представитель Коми при президенте России Григорий Саришвили.

Концерт-спектакль в четырех действиях, поставленный по коми легендам и преданиям, объединил поэзию и музыку, пластику, пение и хореографию. Началась сказка с истории легендарной чуди – артисты показали, как не желавший принять крещение народ ушел под землю. Затем в сюжет сказки вошел ижемский фольклор, и главным героем стал Носи озыр морт – богач Носи. В этой части постановки зрители увидели коронный номер «Асъя кыа» – танец оленеводов.

После антракта артисты представили зрителям традиционные коми обряды сватовства и свадьбы. Завершилось масштабное действо свадебной каруселью. Большую часть двухчасовой сказки сопровождал рассказ сказительницы и певца с брунганом. Зрители, как те, кто видел первую постановку «Парма мойд», так и те, кто увидел ее впервые, отметили высокий уровень исполнительского мастерства.

Артур АРТЕЕВ

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