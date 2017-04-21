В Сыктывкаре пройдет «Зеленый марафон»

28 мая в 53 городах России, включая столицу Коми, пройдет ежегодное семейно-спортивное мероприятие «Зеленый марафон», организатором которого является Сбербанк. Любой желающий принять участие в мероприятии может зарегистрироваться на сайте www.greenmarathon.ru.

В Сыктывкаре местом проведения спортивного праздника станет Стефановская площадь. На дистанцию 4,2 км выйдут сотни горожан и гостей из других населенных пунктов Республики Коми. Начало регистрации – в 10.00. Старт забега запланирован на 12.00.

Девиз «Зеленого марафона – 2017» – «Спорт для всех!». Традиционно в марафоне принимают участие люди всех возрастов независимо от уровня физической подготовки. Гости большого семейного спортивного праздника в этом году смогут посетить различные спортивные и игровые площадки, увидеть выступления ярких творческих коллективов.

В каждом из городов – участников «Зеленого марафона – 2017» будут реализованы инициативы, направленные на улучшение городской среды, – от субботников и посадки деревьев до организации детских площадок.

– «Зеленый марафон» Сбербанка станет ярким городским событием. Это не просто большой семейный спортивный праздник, а еще и важный социальный проект по улучшению социальной и городской среды. «Зеленый марафон» объединяет людей с разными физическими возможностями, разных возрастов. Приглашаю всех жителей Сыктывкара стать частью этого праздника, – отметил управляющий Коми отделением Сбербанка Андрей Пушкарев.

Пресс-служба Сбербанка