Азат Максутов: «Оперу «Кармен» поначалу считали вульгарной и безобразной»

23 апреля в Государственном театре оперы и балета Коми пройдет премьера нового оперного спектакля Жоржа Бизе «Кармен». С оперой труппа театра дважды гастролировала по Великобритании. В 2014 году – со спектаклем в постановке Ии Бобраковой, в 2016-м – в постановке Ильи Можайского. Оба спектакля имели ошеломительный успех у зрителей. Своим видением – что отличает два разных с постановочной точки зрения спектакля и в чем кроется таинство шедевра мирового искусства – с «Республикой» поделился главный дирижер театра Азат Максутов.

– Новую постановку «Кармен» в воскресенье наконец-то увидит сыктывкарский зритель, а через месяц – и зритель фестиваля «Сыктывкарса тулыс». Можно сказать, что это прецедент, когда большой премьерный спектакль показывается за месяц до фестиваля?

– Действительно, стало традицией показывать наши премьеры сначала зарубежному зрителю, а потом обкатанный и выверенный во всех отношениях спектакль – здесь, в Сыктывкаре. Так было с «Чио-Чио-сан», «Риголетто», «Травиатой».

Три года назад, в 2014 году, наша оперная труппа открыла для себя еще одну европейскую страну – Великобританию, театр выехал на гастроли с оперой «Кармен». До этого, я напомню, театр выезжал с гастролями в Испанию, Швейцарию, Германию, Финляндию. Выбор именно этого наименования был продиктован тогда огромной популярностью, известностью этой оперы во всем культурном мировом сообществе. Вечная тема взаимоотношений мужчины и женщины, борьба сильных характеров, вопросы доминирования и подчинения, сжигающая любовь и ревность сделали сюжет востребованным на все времена. Великобритания не стала исключением. На наших спектаклях всегда были полные залы. Люди приходили посмотреть, как русские интерпретируют эту историю. Кто виноват в трагедии – свободолюбивая и яркая Кармен, любящий ее до самоотречения Хозе или альфа-самец Эскамильо? И вообще, уместно ли здесь искать виновного?

Каждый режиссер-постанов-щик решает этот вопрос по-разному в зависимости от своего видения, своих морально-нравственных принципов. Всегда интересно видеть идейный, концептуальный, содержательный спектакль.

– Правда ли, что английские зрители и критики не раз с удивлением подчеркивали, что в вашем театре танцующий хор?

– Да, это правда. С приходом в театр Ильи Семеновича наш хор действительно стал танцевальным. В крупных театрах, где позволяет бюджет, существует отдельно танцующий миманс, который занят во всех танцевальных номерах. У нас же обратная ситуация, нет даже необходимого количества штатных единиц, чтобы полностью укомплектовать труппу так, как этого требуют нормы театра оперы и балета. Мы вынуждены постоянно искать компромисс. Поэтому в наших последних спектаклях артисты хора танцуют наравне с артистами балета.

– Кто будет солировать?

– На премьерном спектакле партию главной героини будет исполнять Галина Петрова (Маликова) – наша прима в меццо-сопрановом репертуаре. Хозе – Анатолий Журавлев, опытный, харизматичный и даже немного брутальный тенор. Эскамильо – Алексей Петров, молодой драматический баритон. Микаэла – Елена Лодыгина, Цунига – Максим Палий.

На фестивале «Сыктывкарса тулыс» в главных ролях выступят приглашенные артисты. Хозе – Михаил Макаров, уроженец Республики Коми, солист Мариинского театра. Кармен – Евгения Гудкова, солистка Петрозаводского музыкального театра, довольно своеобразная, яркая, с индивидуальным сценическим обаянием артистка. Ее трактовка принципиально отличается от исполнения Галины Петровой (Маликовой). Я думаю, зрителю будет очень интересно.

– Вы сказали, что каждый режиссер формирует идею в зависимости от своих оценок и моральных принципов. С этой позиции что принципиально отличает две постановки «Кармен» в первом варианте и во втором? Разница ведь уже и в том, что первую ставила женщина, а вторую – мужчина.

– Мне бы не очень хотелось говорить за других людей, тем более за режиссеров. Но могу однозначно сказать, что постановка Ии Бобраковой, которая шла у нас еще два года назад, была более традиционной и в плане сценографии, и с точки зрения моральной оценки действий героев. Под словом «традиционный» я понимаю и несколько прямолинейный, изобразительный подход к развертыванию сюжетной линии.

Новый спектакль Ильи Можайского претендует на вневременное прочтение драмы. Большую роль здесь играет символ как ключ к спектаклю. И этим символом является испанский танец фламенко – страстный, жесткий, ритмичный, не оставляющий место слабости и сентиментальности. Остальные сравнения должен сделать зритель сам, когда посмотрит премьеру спектакля.

Хотел бы еще отметить, что партитура оперы богата не только красивейшими мелодиями, но и сложными психологическими нитями, связывающими героев, открывающими нам второй и третий планы отнюдь не бытовой трагедии, а самой настоящей экзистенциальной социологии. Кармен сознательно выбирает смерть как освобождение от начинающих прорастать в ней оков зависимости от мужчины. Ее жажда свободы, возведенная до абсурда, в итоге перерождается в волю к смерти, предрекая неизбежный финал.

Хозе, будучи несомненно сильным и волевым человеком, не способен противостоять животной магии влечения к роковой в его судьбе женщины. Он ломается от мучительного осознания собственного бессилия в конкурентной борьбе с блестящим во всех отношениях Эскамильо, которому достаточно всего лишь предъявить миру свою природную брутальность и большой кошелек – тореадоры всегда очень хорошо зарабатывали. Что здесь? Духовное начало проигрывает животному, а возможность получить более высокий социальный статус перебарывает все прелести чистой любви?

– Что еще принципиально нового привнесено в постановку?

– Изначально одной из особенностей «Кармен» было наличие разговорных эпизодов, диалогов, помещенных между музыкальными номерами. Премьера оперы состоялась в 1875 году, а через три месяца Бизе не стало. В 1883 году его друг композитор Эрнест Гиро изъял из оперы разговорные эпизоды и заменил их музыкальными речитативами. Мы отказались от вариантов Гиро и вернулись к первоначальному варианту – разговорным диалогам. Обращение к первоисточникам в последние годы является общемировой тенденцией

– Как известно, премьера оперы, состоявшаяся в 1875 году в Париже, была провальной.

– Это было обусловлено тем, что впервые на сцену в качестве героев вышли простые, ничем не примечательные люди с их страстями, грехами и чувствами. Цыганка с табачной фабрики, дезертир-солдат, связавшийся из-за нее с контрабандистами. В газетах того времени оперу называли вульгарной и безобразной. С точки зрения общественной морали это было абсолютно неприемлемо. Можно сказать, оперой «Кармен» композиторский гений Бизе осуществил поворот в искусстве, направив развитие жанра в сторону изучения простого человека, его внутреннего мира, его душевных конфликтов. Продолжателями этого направления стали итальянские веристы — Пуччини, Леонкавалло, Масканьи. Ну а XX век провозгласил вообще антропологию в искусстве. Можно было бы еще поговорить о Вагнере, Ницше, Фрейде и о том, что объединяет эти имена и оперу «Кармен». Но это уже совсем другая история.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото предоставлено театром оперы и балета