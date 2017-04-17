В Коми создан совет по улучшению инвестиционного климата

Целью создания совета является привлечение субъектов инвестиционной деятельности к выработке и реализации государственной политики в области улучшения инвестклимата республики.

Совет выработает предложения по основным направлениям инвестиционной политики региона, определит ее приоритеты с учетом экономических, финансовых и иных возможностей Коми.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, в состав совета вошли представители органов государственной власти региона и территориальных подразделений федеральных органов власти, осуществляющих работу по развитию инвестиционного климата; компаний, ведущих деятельность на территории Коми; отраслевых советов и общественных организаций.

Организационно-техничес-кое обеспечение деятельности совета по улучшению инвестиционного климата в республике возложено на Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми.

Роман СЕМЕНОВ