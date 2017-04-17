Православные Коми отметили Пасху

В минувшее воскресенье православные и католики в один день отметили Пасху – Светлое Христово Воскресение. Ночью во всех храмах Коми прошли праздничные богослужения.

В главном храме Сыктывкара – Свято-Cтефановском кафедральном соборе – ночное богослужение отслужил архиепископ Сыктывкарский и Коми-зырянский Питирим. Символ праздника – Благодатный огонь из Иерусалима – в Сыктывкар из Москвы сопроводил глава республики Сергей Гапликов, лично поздравивший жителей республики с праздником Пасхи.

– Схождение Благодатного огня является чудом, подтверждающим продолжение жизни. Христос Воскресе! – сказал он.

В воскресенье пасхальные торжества в городах республики продолжились крестными ходами и праздничной программой. В Сыктывкаре крестные ходы вышли утром от Свято-Вознесенского храма (м. Кируль), храма Воскресения Христова (подворье Кылтовского женского монастыря), храма Покрова Пресвятой Богородицы (м. Орбита), храма в честь Смоленской иконы Божией Матери (м. Давпон), храма Александра Невского (военный гарнизон), храма Рождества Христова (Епархиальное управление). В полдень участники всех крестных ходов встретились на площади перед Свято-Стефановским кафедральным собором. Здесь верующих с праздником поздравили архиепископ Питирим и руководитель столичной администрации Валерий Козлов.

– Радость в Сыктывкаре огромная, потому как в светозарную спасителю ночь перед божественной литургией из Иерусалима чартерным рейсом глава Коми привез благодатный огонь, – объявил владыка Питирим. – И этот огонь сейчас с нами на этой сцене, в храме, по городам и селам. Когда человек молится, когда верит, то вера очень многое может. Поэтому радость у нас никто никогда не отнимет.

На праздничной сцене выступили творческие коллективы: ансамбль народной песни «Северная околица», народный хор «Тулыс», народный танцевальный ансамбль «Греннис», квартет русских народных инструментов «Дивертисмент» и многие другие. Праздничные гулянья на соборной площади завершились в три часа дня.

В Воркуте праздник Пасхи традиционно прошел на Центральной площади города. Сюда пришли участники двух крестных ходов – от храма Иверской иконы Божией Матери и от храма Святого Архистратига Михаила. Днем в мраморном зале Дворца культуры шахтеров прошел концерт «Дорога к храму» ансамбля «Русская песня».

Артур АРТЕЕВ