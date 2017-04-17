Казна Коми получит более миллиарда на соцпроекты

Бюджет республики ждут изменения, как доходные, так и расходные. Республиканская казна пополняется на 1 миллиард 357 миллионов из федерального бюджета, за счет чего удастся реализовать ряд социальных проектов.

Как сообщила министр финансов Коми Галина Рубцова, из федеральной субсидии наибольшая сумма – 440 миллионов рублей – предназначена для строительства школы в Сыктывкаре.

– За счет этого высвободятся средства республиканского бюджета, которые будут перераспределены на строительство школы в Помоздино и пристройку к средней школе в Усть-Куломе. Также порядка 250 миллионов из федерального бюджета предполагается направить на лекарственное обеспечение, 150 миллионов – на реализацию проекта предоставления медицинской помощи авиационным транспортом, доплаты к пенсиям – около 220 миллионов, – рассказала Галина Рубцова.

Дополнительные средства планируется направить на поддержку сельского хозяйства (42 миллиона рублей), газификацию поселка Краснозатонский в Сыктывкаре (45 миллионов) и другие направления. Кроме того, по словам министра, в бюджете предусматриваются некоторые перемещения республиканских средств. Наиболее крупное изменение – 60 миллионов для ремонта 165 жилых муниципальных помещений в Воркуте, чтобы переселить туда жителей старых домов. Таким образом удастся решить проблему бесхозного жилья, обслуживание которого дает большую нагрузку на местный бюджет.

Также ожидается перетасовка средств республиканского бюджета, предусмотренных на развитие спортивных объектов. Порядка 26 миллионов рублей будут отправлены на завершение строительства бассейна в Микуне, но при этом придется отложить реконструкцию запасного поля республиканского стадиона в Сыктывкаре.

Во время обсуждения изменений в бюджет в Госсовете Коми спикер Надежда Дорофеева задала министру финансов вопрос: так ли неизбежен вариант передачи средств, изначально предназначавшихся на стадион, бассейну?

– Да, это неизбежно. Нам давно пора достроить бассейн в Микуне, а другие источники сейчас найти невозможно, – подтвердила Галина Рубцова.

Как рассказал «Республике» руководитель администрации Усть-Вымского района Василий Лютоев, микуньский бассейн сейчас уже в высокой степени готовности, так что затягивать с завершением этого проекта не стоит. В бассейн уже даже подавали в тестовом режиме воду, проверяли системы ее очистки. По большому счету осталось решить вопросы с системой вентиляции, а также – с асфальтированием и приведением в порядок прилегающей территории, которая сейчас в таком состоянии, что добраться до дверей бассейна проблематично.

Председатель Контрольно-счетной палаты Коми Елена Филимонова на рабочем совещании в Госсовете задала несколько вопросов, касающихся проектов, которые планируется реализовать за счет дополнительных средств. В частности, она обратила внимание на необходимость вовремя подготовить проектно-сметную документацию (ПСД) для школ в Помоздино и Усть-Куломе. Как пояснили Галина Рубцова и сенатор от Госсовета Коми Дмитрий Шатохин, за основу для строительства школы в Помоздино планируется взять проект школы в Летке. Все вопросы, касающиеся ПСД, рассчитывают решить к августу-сентябрю, после чего сразу начать строительство нового здания.

Анна ПОТЕХИНА