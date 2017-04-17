В регионе переиздадут Красную книгу республики

Красная книга Республики Коми издается каждые десять лет. Планируется, что работа над ее новой редакцией будет закончена до конца 2018 года, а в бумажном и электронном виде книгу издадут в 2019 году, сообщает пресс-служба министерства промышленности региона.

– Ведение Красной книги Республики Коми включает в себя не только ее издание, но также сбор и анализ данных об объектах животного и растительного мира, предлагаемых к включению в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов. Необходимо провести исследование флоры и фауны республики, – прокомментировал переиздание книги первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, транспорта и энергетики Коми Роман Полшведкин. – Какие-то виды могут быть исключены из перечня, если их популяции больше ничего не угрожает. И напротив, некоторые виды, ранее не входившие в перечень редких, сейчас испытывают антропогенную нагрузку и находятся в опасности, а значит, будут включены в следующую редакцию Красной книги. Это фундаментальная и чрезвычайно важная научная работа – от нее зависит будущее целых видов.

Одним из наиболее важных вопросов при формировании новой редакции республиканской Красной книги стало установление таксы для исчисления размера взыскания за причиненный редким видам ущерб. По словам специалистов, на текущий размер штрафы слишком малы и не являются препятствием для браконьеров. Сейчас этот вопрос прорабатывается юристами.

Игорь ПЕТРОВ