Дома культуры остались без света

Более десяти домов культуры в Прилузском районе с начала марта отключены от электроэнергии.

Без света остались три клуба в селе Черемуховка, клубы в Летке, Гуляшоре, Мутнице, Гурьевке, Слудке, Якуньёле, Прокопьевке. Как рассказала «Республике» заместитель руководителя муниципального района «Прилузский» Наталья Жук, задолженность по электроэнергии у домов культуры тянется с 2014 года. Выход, по ее мнению, можно было бы найти в рассрочке долга, но поставщики электроэнергии не идут на это соглашение. Между тем, как стало известно из достоверных источников, некоторые дома культуры идут на хитрость и самостоятельно подключаются к частному сектору.

Сегодня общий долг по электроэнергии составляет порядка полутора миллионов рублей. На вопрос, не обернется ли подобная ситуация угрозой срыва мероприятий, связанных с празднованием Дня Великой Победы, заместитель ответила отрицательно, так как в основном празднование девятого мая будет проходить на улице.

Марина ЩЕРБИНИНА