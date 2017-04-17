«За и против»: можно ли прожить без кредитов?

Кредиты так прочно закрепились в жизни россиян, что некоторые уже не представляют жизни без них. Привычка жить в кредит пришла с Запада. В Европе, США это вполне обычное явление. Строить дом – в кредит, машина, бытовая техника – кредитные карты. Иметь по три-четыре кредита единовременно тоже является нормой. В России подобная практика набирает обороты. Но если в США переплата по кредитной карте – один процент, то в России не меньше 16-ти. Поэтому в России всегда находятся принципиальные, волевые люди, отрицающие кредиты, рассрочки, ипотеки и любые виды займов, умело обходясь без них. В рубрике «За и против» члены Республиканского экспертного совета при Общественной приемной главы Коми приводят свои точки зрения на вопрос, можно ли в наше время обойтись без кредитов.

Анна Кряжевская, директор сельской малокомплектной школы Удорского района:

– Кредиты сегодня – это больной вопрос для народа. Их берут, совершенно не задумываясь, как будут расплачиваться впоследствии. Считаю, что кредит надо брать в самом крайнем случае, то есть если уж деваться некуда, землетрясение случилось или еще что. Что мешает, как раньше, копить деньги на сберкнижках на приобретение крупной вещи? Но нам же хочется здесь и сейчас.

Удивляет, что берут кредиты люди с маленькой зарплатой. И начинается: звонки от коллекторов руководителю организации, звонки родителям, стращание самих кредитополучателей. Во-вторых, процентные ставки кредитования в нашей стране очень высокие. Понятно, что на этом кое-кто наживается. Жирует, говоря простым языком. За счет нищего народа. Удивляет, что зачастую эти кредиторы – верующие люди. Интересно, как они исповедуются в церкви, эти грабители народа?

Я бы не советовала брать кредит никому. Это долговая яма, которая некоторых в гроб вгоняет. Я брала кредит единственный раз в жизни – не для себя, для детей, и, после того как расплатилась, перекрестилась. Не знаю, как другим, а мне моей зарплаты и пенсии, вместе взятых, хватает только на месяц проживания. Безбедного, правда, но излишков не бывает никогда. Кредиты – это великий обман народа.

Николай Онищик, глава сельского поселения «Едва»:

– С уверенностью могу сказать, что без кредитов сегодня обойтись невозможно. Лично у меня совокупный доход за месяц чуть больше 90 тысяч рублей, но я постоянно беру кредиты в банке, своевременно или даже досрочно с ними рассчитываюсь, имею хорошую кредитную историю, и мне дают кредит без каких либо вопросов. Идя в отпуск, я обязательно беру кредит порядка 170-200 тысяч рублей, чтобы нормально отдохнуть и оказать помощь родственникам, которые живут на Украине. Возникла потребность в ремонте кухни и приобретении мебели – тоже взял потребительский кредит.

Конечно, хорошо бы было, если бы банковский процент был поменьше. Считаю, что он должен быть не более десяти и иметь тенденцию к снижению. Почему на Западе он в пределах четырех-шести-восьми процентов, а у нас 18-24? Это очень много, если учесть уровень зарплат на Западе и у нас. Об ипотеке я вообще не говорю. Кроме того, что приходится платить как минимум 11,9 процента, так еще каждый год оплачивать страховку в размере 27,5 тысячи рублей, а то и выше. Я военный пенсионер, службу закончил в звании полковника, занимал нормальную должность и работаю сейчас, но таких, как я, немного по сравнению с основной частью жителей нашей страны.