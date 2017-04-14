Санатории Коми попали в «ТОП-100 российских здравниц»

Как сообщает пресс-служба Министерства имущественных и земельных отношений РК, в список инвестиционной привлекательности попали два санатория Коми «Лесная новь» и «Северное сияние».

«Лесная Новь» занимает 49 место в списке инвестиционно привлекательных здравниц России. Расположен санаторий недалеко от Кирова и обладает природными лечебными высокоминерализованными иловыми грязями.

Санаторий «Северное сияние» находится на 63 сточке рейтинга «ТОП-100 российских здравниц». Находится в Республике Крым в городе Саки. Здравница функционирует круглый год и привлекает экологически чистым морем, собственным пляжем, а главное – широким комплексом методик санаторно-курортного лечения.

Инициатором создания рейтинга выступили Ассоциация оздоровительного туризма и агентство RAEX.

Всего в рейтинг «ТОП-100 российских здравниц» попали санатории из 27 регионов. Больше всего, 48 здравниц, приходится на Краснодарский и Ставропольский края, а также Крым.

Игорь ПЕТРОВ