Санатории Коми попали в «ТОП-100 российских здравниц»
Как сообщает пресс-служба Министерства имущественных и земельных отношений РК, в список инвестиционной привлекательности попали два санатория Коми «Лесная новь» и «Северное сияние».
«Лесная Новь» занимает 49 место в списке инвестиционно привлекательных здравниц России. Расположен санаторий недалеко от Кирова и обладает природными лечебными высокоминерализованными иловыми грязями.
Санаторий «Северное сияние» находится на 63 сточке рейтинга «ТОП-100 российских здравниц». Находится в Республике Крым в городе Саки. Здравница функционирует круглый год и привлекает экологически чистым морем, собственным пляжем, а главное – широким комплексом методик санаторно-курортного лечения.
Инициатором создания рейтинга выступили Ассоциация оздоровительного туризма и агентство RAEX.
Всего в рейтинг «ТОП-100 российских здравниц» попали санатории из 27 регионов. Больше всего, 48 здравниц, приходится на Краснодарский и Ставропольский края, а также Крым.
Игорь ПЕТРОВ
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