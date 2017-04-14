Николай Сосновский занял пост замминистра

Новым первым заместителем министра строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Коми назначен Николай Сосновский. На этом посту он сменил Марину Рудавину, у которой истек срок трудового контракта.

Николай Сосновский хорошо знаком со сферой ЖКХ. В 1998-м – начале двухтысячных годов он руководил эжвинским жилкомхозом, считавшимся одним из наиболее эффективных предприятий республики. В 2006-2009 годах возглавлял администрацию Эжвинского района Сыктывкара. Затем ушел в бизнес, жил и работал в Нижнем Новгороде, а в 2012 году на своей родине баллотировался на пост главы Великоустюжского района, однако победу одержал другой кандидат.

13 апреля новый первый замминистра был представлен зампредом правительства и руководителем минстроя Константином Лазаревым на заседании коллегии министерства. В ближайшие три месяца Николай Сосновский будет работать с испытательным сроком в статусе исполняющего обязанности первого замминистра.

Лина ПЕРОВА