Право на льготы

Заплатившим «Платону» полагается налоговый вычет

У жителей Коми осталось две недели, чтобы заявить о своем праве на налоговые льготы. После первого мая региональное управление ФНС начинает массовый расчет земельного, имущественного и транспортного налогов, и сотрудники ведомства не хотели бы повторения ситуации прошлого года, когда множество жителей региона заявили о своем праве на льготы уже после того, когда налоги были начислены.

Как пояснила начальник отдела по работе с налогоплательщиками УФНС по Коми Светлана Чуракина, те, кто принесет заявление и нужные документы позже положенного срока, льготу в конечном итоге получат, налог для них позже пересчитают. Но для всех будет гораздо проще, если это произойдет вовремя.

Большинство опоздавших налоговых льготников прошлого года – пенсионеры, многие их них просто были не в курсе, что имеют право на такой вычет. Узнали по сарафанному радио – от соседок, подруг. С начала этого года в налоговую инспекцию поступило уже порядка двух тысяч новых обращений от пенсионеров, желающих получить такую льготу. Оформляя ее, некоторые пожилые люди пропускают мимо ушей, что для них писать заявление и приносить документы нужно лишь единожды, дальше все оформляется автоматически, поэтому через год приходят в подразделения УФНС снова.

Светлана Чуракова порекомендовала жителям республики заглядывать на сайт налоговой службы www.nalog.ru, с его помощью можно легко и быстро узнать, на какие налоговые льготы могут рассчитывать жители того или иного муниципалитета Коми (льготы в разных городах и районах могут отличаться).

Стоит внимательно изучить правила предоставления налоговых льгот и владельцам большегрузных транспортных средств. С конца 2015 года в России для грузовиков с общей грузоподъемностью свыше 12 тонн действует система «Платон» (ее название образовано от словосочетания «плата за тонну»). С появлением этой системы хозяева тяжелогрузов начали платить за ущерб, причиняемый дорогам федерального значения, авансом. Система «Платон» в среде владельцев тяжелых машин в основном не в чести, при этом не все знают, что зарегистрированные в ее реестре тоже имеют право на налоговую льготу.

Как рассказала начальник отдела налогообложения имущества УФНС Лариса Здрогова, если плата, внесенная автовладельцем в счет возмещения ущерба автодорогам, превышает сумму начисленного транспортного налога или равна ей, то хозяин большегруза от оплаты упомянутого налога освобождается полностью. Если сумма меньше, то ее просто вычитают из налога.

По словам Ларисы Здроговой, сейчас в Коми в системе «Платон» зарегистрировано 590 тяжелогрузов, а за полагающимся им налоговым вычетом обратилось только 42 владельца таких транспортных средств. И в целом благодаря такому обращению они сэкономили на транспортном налоге более миллиона рублей. По словам начальника отдела УФНС, для получения льготы совершенно не имеет значения, является ли предпринимателем хозяин машины или нет.

Анна ПОТЕХИНА

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В 2016 году в Коми оформлено 50 патентов с нулевой налоговой ставкой. Как сообщает пресс-служба УФНС, чаще всего таким правом на налоговые каникулы пользовались предприниматели Сыктывкара (28) и Ухты (10).

Не платить налоги первые два года после регистрации могут предприниматели, использующие патентную и упрощенную системы налогообложения. Всего в перечне видов деятельности, попадающих под действие налоговых каникул по патентной системе, 22 наименования, в их числе ремонт и пошив одежды, услуги по электромонтажу и сварке, услуги по физкультуре и спорту. Для предпринимателей, использующих «упрощенку», перечень льготных видов деятельности больше – 52 наименования, включая услуги дошкольного образования, ремонт бытовых изделий, монтаж промышленного оборудования, обработку древесины, лесное хозяйство, охоту и рыболовство.