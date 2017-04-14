Привлекаемые средства должны быть освоены

14.04.2017   Политика, Экономика   Комментариев нет

Муниципалитетам республики необходимо максимально эффективно использовать все финансовые ресурсы, предоставляемые федеральным бюджетом для развития территорий. Такую позицию обозначил глава Коми Сергей Гапликов в ходе совещания с правительством региона.

Руководитель республики отметил, что ряд муниципалитетов проявляет крайне низкую заинтересованность в освоении средств, дополнительно привлекаемых правительством республики в ходе работы с федеральными структурами.

– Когда мы находим дополнительные финансовые ресурсы, муниципальные образования, которые получают указанные средства, порой совершенно не заинтересованы в дальнейшем решении этих вопросов. Яркий пример тому 13,5 миллиона, которые должны пойти на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах. Хотя конкурс был объявлен в январе, как только вышли бюджетные проектировки, а сегодня уже середина апреля, заявок поступило лишь на 1,7 миллиона рублей. Я задаю вопрос: у нас нет нуждающихся в помощи или у нас нет заинтересованных в городах в реализации тех полномочий, которые переданы на муниципальный уровень? Скорее всего, второе, – отметил глава региона.

Сергей Гапликов поручил ускорить эту работу, чтобы выделенные федеральным центром средства были освоены в максимально возможном объеме.

Пресс-служба главы и правительства Коми

Фото rkomi.ru

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