Привлекаемые средства должны быть освоены

Муниципалитетам республики необходимо максимально эффективно использовать все финансовые ресурсы, предоставляемые федеральным бюджетом для развития территорий. Такую позицию обозначил глава Коми Сергей Гапликов в ходе совещания с правительством региона.

Руководитель республики отметил, что ряд муниципалитетов проявляет крайне низкую заинтересованность в освоении средств, дополнительно привлекаемых правительством республики в ходе работы с федеральными структурами.

– Когда мы находим дополнительные финансовые ресурсы, муниципальные образования, которые получают указанные средства, порой совершенно не заинтересованы в дальнейшем решении этих вопросов. Яркий пример тому 13,5 миллиона, которые должны пойти на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах. Хотя конкурс был объявлен в январе, как только вышли бюджетные проектировки, а сегодня уже середина апреля, заявок поступило лишь на 1,7 миллиона рублей. Я задаю вопрос: у нас нет нуждающихся в помощи или у нас нет заинтересованных в городах в реализации тех полномочий, которые переданы на муниципальный уровень? Скорее всего, второе, – отметил глава региона.

Сергей Гапликов поручил ускорить эту работу, чтобы выделенные федеральным центром средства были освоены в максимально возможном объеме.

Пресс-служба главы и правительства Коми

Фото rkomi.ru