Коми готова к периоду лесных пожаров

Пожароопасный сезон на территории Коми начнется уже 28 апреля. При этом особый противопожарный режим не будет вводиться на всей территории республики на весь летний период, поскольку такая мера вызывает недовольство жителей, которые не могут свободно пойти в лес на пикники, за грибами и ягодами. Степень готовности региона к приближающемуся пожароопасному сезону обсуждалась на совещании, состоявшемся в среду в Сыктывкарском лесном институте.

Заместитель председателя правительства Коми Николай Герасимов сообщил, что в этом году республика первой в стране защитила лесопожарный план, который предполагает регламент всех действий работающих в лесу команд, обеспечение их финансированием, заключение договоров, проведение тренировок.

Начальник управления лесного хозяйства минпрома республики Сергей Шевелев отметил, что в рамках подготовки к очередному пожароопасному сезону были заключены соглашения о сотрудничестве с соседними регионами, проводятся проверки арендаторов и лесопользователей, подготовка летчиков-наблюдателей и тренировки парашютистов-пожарных. По словам Сергея Шевелева, специалисты Коми готовы к пожароопасному периоду и могут проводить работу по тушению пожаров не только на территории региона, но и за ее пределами. Хотя, как подчеркнул докладчик, основной упор необходимо делать прежде всего на профилактику возгораний. По данным МЧС региона, в прошлом году 39 процентов (89 случаев) лесных пожаров возникли из-за неосторожного обращения людей с огнем. Особая роль в профилактической работе отводится школьным лесничествам, во время занятий в которых дети учатся беречь лес от огня, а дома учат этому и родителей.

Важен и вопрос обеспечения взаимодействия с органами местного самоуправления, основные задачи которых в период лесных пожаров – своевременное введение режима чрезвычайной ситуации и ограничение пребывания граждан в лесах. Время введения особого противопожарного режима в этом году будет определяться для каждого района индивидуально – в зависимости от сложившихся условий.

С прогнозом на пожароопасный период участников совещания ознакомил директор Коми регионального лесопожарного центра Александр Емельяненко. По его данным, в связи с погодными условиями в мае и июне крупных пожаров на территории республики не возникнет, в июле ситуация накалится в южной части региона, в августе уровень пожарной опасности будет высок на севере – в Вуктыльском, Печорском районе, эти районы останутся в зоне риска и в сентябре.

Не противоречат этому прогнозу и данные, которые озвучил начальник Коми ЦГМС Олег Козел. По его информации, самым пожароопасным станет июль, когда температура в республике будет выше климатической нормы, количество осадков – на уровне средних многолетних значений.

Специалисты лесной отрасли говорили и о проблемах, одной из самых серьезных является недофинансирование по всем статьям расходов. Лесничие из разных районов республики сообщили о том, что им остро не хватает новой техники, спецодежды и даже вакцин от клещевого энцефалита. Николай Герасимов пообещал найти финансовые возможности решить эти проблемы уже к следующему пожароопасному сезону.

Людмила ВЛАСОВА

Фото из архива «Республики»