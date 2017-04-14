Полезные начинания в Год добрых дел

Надежда Дорофеева внесла лепту в экологическое просвещение школьников

Спикер регионального парламента побывала в Республиканском центре экологического образования, где провела для восьмиклассников одной из сыктывкарских школ урок «Свобода от отходов», а затем вместе с воспитанниками центра посадила семена бархатцев – символа георгиевской ленты. Бархатцы расцветут ко Дню Победы и станут подарком ветеранам.

Напомним, в республике стартовала эстафета благих начинаний в рамках объявленного главой региона Сергеем Гапликовым Года добрых дел. В числе первых данную инициативу поддержала председатель Госсовета.

Визит в Республиканский центр экологического образования начался со знакомства с этим учебным заведением. Как напомнил его директор Андрей Безносиков, свое начало центр ведет от станции юннатов, которая была создана в 1941 году. Сейчас в одном из старейших учреждений дополнительного образования занимаются порядка тысячи ребят от шести до 18 лет, от воспитанников детских садов до выпускников школ, а также молодые люди с проблемами здоровья.

Центр активно участвует во всероссийских и международных проектах, о чем подробно рассказала замдиректора по научно-методической работе Марина Сивкова. Например, здесь реализуется проект Баренц-Евроарктического региона (БЕАР). Сам посол Швеции в Санкт-Петербурге прилетал в Сыктывкар, чтобы открыть в стенах центра выставку шведских и российских художников «Лицом к лицу с климатом». В результате обмена опытом с Финляндией и Швецией по раздельному сбору бытовых отходов родился следующий проект «Разделяй и здравствуй», и теперь повсюду в экоцентре установлены контейнеры, каждый из которых предназначен для определенного вида мусора – бумаги, пластика и так далее.

В 2014 году учреждению дополнительного образования был присвоен статус ресурсного центра по экологическому образованию.

– В рамках этой деятельности мы проводим региональные этапы всероссийских мероприятий и конкурсов. Дети показывают очень хорошие результаты: ежегодно около 20-ти наших ребят становятся призерами всероссийских и международных научно-исследовательских конкурсов, – отмечает Марина Сивкова. – Самый свежий пример: в марте наш центр завоевал первое место во всероссийском конкурсе юных исследователей окружающей среды. Таких результатов удается добиваться за счет того, что мы тесно сотрудничаем с наукой – Институтом биологии Коми научного центра, институтом естественных наук Сыктывкарского университета, Сыктывкарским лесным институтом.

Экоцентр является членом лесного образовательного кластера, и совместно со СЛИ с 2014 года он реализует проект «Школа юного лесовода». В этом году на выигранный грант Минобрнауки России будет оборудован учебный класс, который позволит дистанционно обучать по данной программе детей и педагогов республики.

Кроме того, Коми наряду с Воронежской, Владимирской и Белгородской областями определена как модельная территория по отработке общественного мониторинга по окружающей среде. Поэтому экоцентр приступил к созданию опорных площадок на базе заинтересованных школ. Уже определены школы в семи районах, которым предстоит опробовать общественный мониторинг окружающей среды.

Свою посильную лепту в экологическое просвещение школьников внесла и председатель Госсовета, которая в этот день в одной из аудиторий центра провела для восьмиклассников сыктывкарской школы №12 урок «Свобода от отходов». Свою лекцию Надежда Дорофеева начала с цифр. Оказывается, каждый человек в год производит 500 килограммов отходов. Но если остатки пищи разлагаются за две-пять недель, бумага – от двух до десяти лет, то на разложение жестяных изделий потребуется 100 лет, пластика – 500 лет, а стекла – более тысячи. В Тихом океане есть плавучий мусорный остров, состоящий из пластика, площадь которого в 280 раз больше Москвы. В России площадь свалок – более четырех миллионов гектаров – в 16 раз больше Москвы и в 28 раз больше Санкт-Петербурга.

– Эту нарастающую проблему нельзя решить только обустройством полигонов, их не может быть бесконечно много, необходимо наладить замкнутые циклы переработки мусора. Перед всем обществом сейчас стоит задача научиться грамотно утилизировать отходы и их перерабатывать. Нынешний год в нашей стране объявлен Годом экологии, и очень важно заниматься экологическим просвещением населения, – подчеркнула спикер. – Что касается республики, то в Коми разрабатывается территориальная схема размещения отходов, выделяются средства на строительство санкционированных площадок для временного складирования мусора, который затем должен быть перевезен на полигоны. Сейчас предстоит определить регионального оператора, который будет координировать этот процесс.

После урока для спикера парламента провели экскурсию по учебному корпусу экологического центра, дендрарию и зоопарку. Также вместе с учащимися младших классов Надежда Дорофеева высадила семена цветов. Когда растения вырастут и зацветут, их подарят ветеранам. Ребята рассказали Надежде Дорофеевой, что в прошлом году они вручали обитателям дома-интерната по улице Тентюковской в Сыктывкаре горшочки с цветущей геранью. На сей раз подарком станут живые символы георгиевской ленты.

Галина ВЛАДИС