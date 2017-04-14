На Пасху в Сыктывкаре пройдет шесть крестных ходов

16 апреля православные республики встретят один из главных христианских праздников – Воскресение Господне. В Сыктывкаре в этот день пройдет шесть крестных ходов, а возле Свято-Стефановского кафедрального собора состоится праздничная пасхальная программа.

Крестные ходы выйдут утром от Свято-Вознесенского храма в местечке Кируль, храма Воскресения Христова подворья Кылтовского женского монастыря, храма Покрова Пресвятой Богородицы в Орбите, храма в честь Смоленской иконы Божией Матери в Давпоне, храма Александра Невского (военный гарнизон), храма Рождества Христова (Епархиальное управление). В полдень участники всех крестных ходов встретятся на площади перед Свято-Стефановским кафедральным собором. Здесь пройдет праздничный молебен архиерейским чином. Прихожан поздравят Владыка Питирим и руководитель столичной администрации Валерий Козлов.

В пасхальную ночь автобусы Сыктывкара будут курсировать до четырех утра.

Артур АРТЕЕВ