Дорогие читатели газеты «Республика»!

Пасхальное торжество – это победа Воскресшего Христа над смертью, победа, окрашенная красным цветом Его честной крови. Это усовершенствование человеческой природы через Его крестные страдания.

Праздник Пасхи соединяет нас во все времена и на всех континентах. В это многотрудное, почти апокалиптическое время, когда самостоятельность человека ограничена множеством житейских попечений, всемирной паутиной и прочими изобретениями, используемыми зачастую не во благо, а во зло, Церковь призывает нас к жизни в Свете Воскресения Христова. Именно христиане должны нести радость Светлого Христова Воскресения каждому жителю нашего любимого Коми-зырянского края, особенно человеку, страдающему от социальной незащищенности, семейной вражды, бедности, болезней, одиночества. Наше попечение – помочь ему найти ответы на вопросы о смысле бытия, о борьбе добра и зла, о поиске истины.

Будем неленостно хранить Православие как залог процветания нашей страны, добросовестными гражданами которой мы являемся. Разделим друг с другом радость Пасхального торжества, посещая в больницах лежащих, в темницах сидящих, лишенных земного попечения, согревая их теплом своих сердец и молитвой.

Питирим, архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский