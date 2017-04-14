Волонтеры раздали семена бархатцев

Пятый год с приближением праздника Великой Победы в Сыктывкаре проходит акция «Живая георгиевская ленточка», посвященная памяти тех, кто не вернулся с войны, отдав жизнь за будущее потомков.

Акция инициирована Общественной палатой Коми и общественной организацией «Женщины города Сыктывкара». В четверг в центре столицы республики десятки волонтеров раздавали прохожим семена бархатцев, которые по своей природной палитре напоминают черно-оранжевые цвета георгиевской ленты, ставшей в России символом военной доблести и славы.

Как отметила лидер женской организации Галина Лапшина, объединившая волонтеров, ежегодно ее соратницы сами закупают семена и закрепляют на пакетике обращение к жителям города, в котором призывают присоединиться к этой акции и высадить бархатцы на клумбах и садовых участках.

«Каждый выращенный вами цветок, – сказано в обращении, – наш поклон всем участникам ВОВ и их вдовам. Благодарность труженикам тыла и признательность детям, которым не было дано познать счастливое детство».

Марина ЩЕРБИНИНА