Пасхальные куличи с министром

Накануне Пасхи в одном из кафе Сыктывкара прошел мастер-класс по приготовлению куличей для воспитанников детского дома №1 поселка Краснозатонский. Помогали детям овладевать азами кулинарного мастерства сотрудники министерства экономики Коми и глава ведомства Марина Анисимова. Мастер-класс прошел в рамках объявленного Года добрых дел.

Сделать классический пасхальный кулич – дело сложное и довольно долгое. Поэтому шеф-повар кафе Анна предложила достаточно простой рецепт из серии «гость на пороге» – смешать кефир, разрыхлитель, яйцо, сахар, растопленное сливочное масло, хорошенько взбить, добавить муку, изюм, снова тщательно перемешать, уложить в специальную форму и отправить в духовой шкаф на полчаса.

Из четырнадцати подростков, участвующих в приготовлении куличей, обращал на себя внимание серьезный парнишка, взбивавший тесто особенно ловко; как выяснилось, он посещал кулинарные курсы.

– А я никогда раньше куличей не пекла, – призналась министр экономики Марина Анисимова.

– А я делала, только у меня рецепт другой, с молоком, – поделилась своим секретом одна из ее коллег.

Пока гости кафе общались, смеялись, обменивались рецептами, незаметно успели приготовить тесто. Сотрудники кафе унесли куличи в печь, а аниматоры начали развлекать детей и взрослых, устроив танцевальный урок, мастер-класс по изготовлению пасхальных открыток и оформлению подарков. При этом обменялись заранее приготовленными подарками. Дети вручили Марине Анисимовой вязаную куклу, а сотрудники министерства подарили своим маленьким коллегам по кулинарному уроку сертификат в спортивный центр и наборы для рисования. Сотрудники кафе, в свою очередь, порадовали гостей пасхальными вкусностями.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА