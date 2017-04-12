АО «Монди СЛПК» продолжает прием заявок от студентов на участие в международном образовательном проекте «Стань успешным вместе с Монди!». Победители конкурса смогут получить высшее образование в лучших европейских вузах и построить успешную карьеру в международной компании Монди. Предприятие возьмет на себя все расходы по обучению и проживанию участников проекта за рубежом в течение двух лет, что является значительными инвестициями в развитие кадрового потенциала компании.

Участниками проекта могут стать студенты, окончившие бакалавриат по специальностям «Лесное хозяйство» и «Химическая технология переработки древесины», или студенты последних курсов обучения. Важными условиями, помимо высокой успеваемости, являются хорошее владение английским языком, участие в научной деятельности и активная жизненная позиция.

Партнерами проекта «Стань успешным вместе с Монди!» станут признанные европейские учебные заведения, готовящие специалистов для работы в лесной сфере. Кроме обучения по магистерской программе, студенты получат возможность стажировки на предприятиях Группы Монди.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по 20 апреля 2017 года. После этого кандидаты продемонстрируют свои профессиональные, языковые и личностные компетенции в Центре оценки на базе Монди СЛПК. На основе оценки жюри проекта, в которое войдут представители Монди СЛПК, Министерства образования, науки и молодежной политики и Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми, а также Сыктывкарского лесного института, выберет победителей, имена которых будут объявлены 1 июня этого года.

Обучение по программе проекта «Стань успешным вместе с Монди!» начнется с сентября 2018 года.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:

Заверенную копию диплома бакалавра или копию зачетной книжки для студентов последних курсов обучения; Копию документа, подтверждающего обучение на курсах языковой подготовки (приветствуется); Портфолио (копию), подтверждающее участие в научных конференциях, конкурсах, общественных мероприятиях, а также волонтерский опыт (приветствуется); Мотивационное письмо, подтверждающее интерес к участию в программе (объем не более 2 страниц, формат А4); Согласие на обработку персональных данных в свободной форме; Контакты (почтовый адрес, e-mail, телефон).

Документы направлять по адресу: 167026, Сыктывкар, пр. Бумажников, 2 (Отдел подбора и развития персонала) или на e-mail: olga.nikiforova@mondigroup.com. Подробности по телефонам: 69-92-63, 69-81-53.

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