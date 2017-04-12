Парламентарии внесут поправки в бюджет республики

Во вторник президиум Госсовета Коми утвердил повестку заседания республиканского парламента, которое состоится 20 апреля. Депутатам предстоит рассмотреть 24 вопроса, кроме того, вне повестки дня на правительственном часе с отчетом о деятельности структурных подразделений за 2016 год выступит министр внутренних дел региона Виктор Половников. В этот день парламентарии заслушают и доклад своего коллеги Александра Гайворонского об итогах деятельности группы компаний «Газпром» за прошлый год на территории республики.

На брифинге по окончании заседания президиума спикер парламента Надежда Дорофеева рассказала, что ключевым вопросом апрельской сессии станут поправки в республиканский бюджет. Доходная часть за счет трансфертов из федеральной казны увеличится на 1,4 миллиарда и составит 59,7 миллиарда рублей. Расходы достигнут 67,4 миллиарда рублей, то есть дефицит сохраняется. Дополнительные вложения получит большинство республиканских программ. Надежда Дорофеева особо остановилась на программе «Развитие образования». Согласно принимаемым поправкам 440,6 миллиона рублей будут направлены на строительство средней школы по улице Петрозаводской в Сыктывкаре. 101 миллион предусмотрен на создание детского технопарка в столице республики, 141 миллион – на укрепление материально-технической базы учреждений образования.

Также Надежда Дорофеева рассказала о поправках в закон о дополнительных социальных гарантиях для семей, имеющих детей. 25 тысяч рублей из регионального семейного капитала разрешено использовать на текущие нужды, такие как оплата жилищно-коммунальных услуг, соцстрахование, санаторно-курортное лечение, плата за детский сад. К этому перечню теперь добавится еще одно направление: фиксированную сумму в размере пяти тысяч рублей можно потратить на подготовку детей к школе. При этом никакой отчетности от семей не требуется. Единственное, что надо сделать, – это написать заявление, приложив справку, подтверждающую, что ребенок ходит в школу.

Законопроект разработан по многочисленным обращениям жителей республики депутатом Александром Лейфридом и первым вице-спикером Александром Макаренко.

Будут на апрельской сессии внесены поправки и в закон о статусе депутата. Они касаются народных избранников, работающих в законодательном органе власти на непрофессиональной основе. Те из парламентариев, кто трудится в бюджетных организациях, вынуждены оформлять отпуск, чтобы принимать участие в заседаниях сессий. Причем эти дни им не оплачиваются. Законопроектом предлагается добавить такую гарантию. Напомним, депутат имеет право использовать шесть миллионов рублей, но де-факто, как отметила спикер, никто такую сумму тратить не будет.

Три вопроса повестки дня апрельской сессии касаются объединения населенных пунктов. В Княжпогостском районе объединят поселения Туръя и Ветью, в Усть-Куломском – Носим и Усть-Кулом, Аныб и Руч. Здесь будут ликвидированы местные администрации, что продиктовано необходимостью оптимизации расходов на функционирование органов власти. Функции по управлению этими территориями будут возложены на районные администрации. Как подчеркнула Надежда Дорофеева, решение принималось при участии местного населения. Процесс шел трудно, но убедить людей удалось.

– Это не просто решение, спущенное «сверху», а добрая воля жителей, – отметила спикер.

Галина ВЛАДИС