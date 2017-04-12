Инициативы «фронтовиков» нашли поддержку главы Коми
Сергей Гапликов провел рабочую встречу с представителями Общероссийского народного фронта. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Коми, темой состоявшегося разговора стали реализуемые ОНФ проекты.
– Задачи, которые ставит Общероссийский народный фронт, – поддержка в благоустройстве городов, ремонте дорог, ликвидации несанкционированных свалок – это наши общие задачи, которые я ставлю перед правительством республики, органами местного самоуправления, – подчеркнул глава Коми.
В ходе встречи, в частности, обсуждались проекты ОНФ «Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок», «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», «Благоустройство городской среды», а также вопросы реализации общественных предложений.
Сергей Гапликов поддержал ряд инициатив актива Коми регионального отделения народного фронта, дав соответствующие поручения по использованию органами власти в регионе материалов, подготовленных ОНФ.
Лина ПЕРОВА
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