Инициативы «фронтовиков» нашли поддержку главы Коми

Сергей Гапликов провел рабочую встречу с представителями Общероссийского народного фронта. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Коми, темой состоявшегося разговора стали реализуемые ОНФ проекты.

– Задачи, которые ставит Общероссийский народный фронт, – поддержка в благоустройстве городов, ремонте дорог, ликвидации несанкционированных свалок – это наши общие задачи, которые я ставлю перед правительством республики, органами местного самоуправления, – подчеркнул глава Коми.

В ходе встречи, в частности, обсуждались проекты ОНФ «Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок», «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», «Благоустройство городской среды», а также вопросы реализации общественных предложений.

Сергей Гапликов поддержал ряд инициатив актива Коми регионального отделения народного фронта, дав соответствующие поручения по использованию органами власти в регионе материалов, подготовленных ОНФ.

Лина ПЕРОВА