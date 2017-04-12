Мэр приказал срочно убрать «раскопки»

Перекопанные во время ремонта участки улиц должны быть приведены в порядок в кратчайшие сроки. Такую задачу в ходе городской планерки 11 апреля поставил перед ресурсоснабжающими организациями мэр Сыктывкара Валерий Козлов.

– Мы получаем много сообщений от горожан, которые касаются последствий ремонтных работ на различных сетях. Понятно, ремонты сетей неизбежны, но реагировать на сигналы общественности нужно как можно быстрее. Недопустимо, когда фактически в центре города, в районе Стефановского собора, на газоне – отвал метровой высоты, и работы не ведутся. Где это возможно, прошу места проведения ремонтных работ срочно привести в порядок, – отметил мэр.

Как пояснил ситуацию вице-мэр города Сергей Воронин, с прошлой осени компании – поставщики воды, тепла, газа и других ресурсов занимаются ремонтом сетей со вскрытием дорожного полотна, а также во дворах и вдоль дорог. Наибольшее количество работ за последние полгода проводили предприятия «Сыктывкарский водоканал» и филиал «Коми» ПАО «Т Плюс». Были перекопаны участки на перекрестках Октябрьского проспекта – улицы Катаева, улицы Кирова – улицы Куратова, улицы Печорской – улицы Петрозаводской, а также в районах домов №53 по улице Куратова, №80 по улице Советской, №51 по улице Савина и ряд других участков вдоль дорог и во дворах.

Валерий Козлов поручил в недельный срок представить перечень локаций, на которых мэрия согласовывала проведение ремонта сетей, для осуществления контроля над устранением последствий проведения работ.

Галина ГАЕВА