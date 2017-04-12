В Сыктывкаре разберутся со стихийной уличной торговлей

В столичной мэрии намерены активизировать работу по борьбе со стихийной уличной торговлей. Об этом сообщил глава администрации Сыктывкара Валерий Козлов на прошедшем 11 апреля брифинге.

В ходе брифинга журналисты задали вопрос, будут ли применены какие-то санкции к торговцам барахолки на перекрестке улиц Карла Маркса и Орджоникидзе, которые, помимо всякой всячины, приторговывают из-под полы «фанфуриками».

По словам Валерия Козлова, стихийная уличная торговля с ящиков – один из главных бичей Сыктывкара. Помимо названной барахолки, незаконные торговые точки постоянно возникают на определенных участках улицы Коммунистической.

– Мы совместно с сотрудниками МВД регулярно выезжаем, разгоняем, но все это стихийно опять возникает, – рассказал мэр. – Административные наказания за это, конечно, предусмотрены, но, во-первых, процедура это очень долгая, и, кроме того, какие штрафные санкции можно применить к тому контингенту, который торгует на барахолке? Мы в управлении экономики добавили еще одну штатную единицу для решения этих вопросов. Надо просто активизировать эту работу. Ведь удалось же года два назад навести в городе порядок с торговыми палатками. Решим и этот вопрос.

Галина ГАЕВА