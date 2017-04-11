Ярославские актеры покорили публику

С 7 по 9 апреля на сцене академического театра драмы имени Виктора Савина прошли гастрольные спектакли учебного театра ярославского театрального института. Все три спектакля поставлены мастером курса, хорошо известным в республике по многим постановкам в драмтеатре режиссером Олегом Нагорничных.

Актеры учебного театра из Ярославля приезжают в Сыктывкар уже в четвертый раз, представляя свои дипломные спектакли. По оценке директора театра Михаила Матвеева, несмотря на приставку «учебный», это полноценный и весьма профессиональный театр, спектакли которого редко когда идут без аншлага.

– В каждой работе видна рука хорошо нам знакомого режиссера, который даже самую нединамичную историю делает интересной, оригинальной и театральной, – отметил директор на пресс-конференции, прошедшей накануне гастролей.

Не обманули ожидания зрителей выпускники ЯГТИ и на сей раз. Первый музыкальный спектакль «Липериада», суть которого хорошо знакома зрителям по фильму Леонида Гайдая «За спичками!», увенчался восторженными овациями зала. Артисты рассказали историю по-своему, временами отправляясь в античную Грецию. Путь Антти Ихайлайнена – приключения современного Одиссея. Отправившись к соседу за спичками, герой встречает старого приятеля и нарушает зарок – не брать в рот спиртного. Так начинается череда комических неурядиц, которые сопровождают «античный» хор и финские танцы. С первых же минут зритель погружается в комедийный микс из игры в греков и колоритные ситуации деревенской жизни.

Абсолютно противоположное настроение рождает второй спектакль «Одноклассники. История в XIV уроках», в основу которого легла одноименная пьеса польского драматурга Тадеуша Слободзянека. При этом постановку спектакля инициировали сами студенты.

Действие спектакля начинается в маленьком польском городке Едвабне в начале 30-х годов. В этом городке жили реальные прототипы героев спектакля. Судьбы персонажей, польских и еврейских мальчиков и девочек из одного класса, прослеживаются вплоть до девяностых годов, спустя более чем полвека с той кровавой истории, когда 10 июля 1941 года в оккупированной немцами Польше жители Едвабне согнали в овин и заживо сожгли сотни своих соседей-евреев. Такие кровавые драмы происходили и в других городках северо-восточной Польши. После войны эти преступления разбирались в суде, были вынесены приговоры, но до подлинного осмысления этого урока истории в польском обществе дело дошло значительно позже. «Одноклассники» – спектакль-исследование природы жестокости и религиозной ненависти, выходящей за рамки той или иной национальности. Спектакль настолько пронзителен и драматичен, что многие зрители даже и не пытались скрывать слезы.

Завершились гастроли драматической историей, переполненной пороками, терзающими душу русского человека, – «Иудушка. Страсти», созданной по роману Михаила Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы». Раскрыть смыслы романа средствами театра было смелой попыткой режиссера и его учеников. Интересно было следить за развитием персонажей. За тем, как окажется сломленной казавшаяся стальной мать Иудушки Арина Петровна, за тем, как сам Иудушка превратится в чудовищное подобие человека. История окрашена в темные тона, пронизана инфернальными мотивами. Головлево – территория смерти, здесь звучат проклятья, здесь из Иудушки-кровопивушки рождается настоящий кровопивец.

После поклона артистов, который также сопровождался непрерывной овацией зала, директор театра Михаил Матвеев еще раз поблагодарил гостей за три дня настоящего театрального счастья.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА