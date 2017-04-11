Жители Коми приняли участие во всероссийской акции памяти жертв теракта в метро

В минувшую субботу в центре столицы республики – возле Коми республиканской академии государственной службы и управления – прошел митинг «Вместе против террора». Его участниками стали более трех тысяч сыктывкарцев, которые вышли на улицу почтить память погибших и пострадавших 3 апреля в результате теракта в метро Санкт-Петербурга. Подобные акции прошли и в других городах Коми.

На патриотическом митинге собрались студенты, учащиеся колледжей и лицеев, кадеты, пенсионеры, активисты общественных движений, работники предприятий и все те, кто хотел выразить свое отношение к действиям террористов. Многие пришли с флагами и плакатами, призывающими к борьбе с терроризмом. Акция памяти началась с минуты молчания.

К участникам всероссийской акции присоединился глава республики Сергей Гапликов, который до этого посетил Санкт-Петербург, где возложил цветы к народному мемориалу и зажег поминальную свечу.

– Мы все собрались здесь, чтобы выразить свое несогласие с бесчеловечными, зверскими актами насилия в отношении наших соотечественников, – подчеркнул Сергей Гапликов. – То, что произошло в Петербурге, – гибель мирных людей, наших соотечественников, не может оставить нас равнодушными. И речь идет не только об эмоциях, но и о конкретных действиях, которые лягут в дополнение усилий, предпринимаемых сегодня государством в борьбе с терроризмом.

Мы все сопереживаем родным и близким погибших, и это состояние глубокого и очень проницательного чувства несправедливости. Люди, которые находились в метро, кто был подвержен этому нечеловеческому, зверскому акту, хотели жить, хотели растить и воспитывать детей и быть просто счастливыми. Мы все сегодня собрались, чтобы выразить несогласие с действиями террористов, чтобы сказать всем, что мы никогда не будем подобны тем, кто проводит такие бесчеловечные акции. Мы – люди, мы будем жить, мы будем развиваться.

Ветеран Великой Отечественной войны Эдуард Матюшин рассказал со сцены о том, как он в свое время воевал с бандеровцами и фашистами. Ветеран выразил надежду, что современная молодежь тоже сможет победить терроризм.

– Теперь, дорогие наши внуки, правнуки, вам пришла очередь защищать наше Отечество, – призвал он. – Мы отстояли честь, свободу, независимость нашей родины, вам предстоит победить терроризм и сохранить мир, завоеванный старшим поколением.

Представители Союза ветеранов Афганистана напомнили об «Аль-Каиде» и ИГИЛ (запрещенных в России террористических организациях). Руководитель общественной организации Вадим Клюпа отметил, что проходящая акция должна показать, что российский народ не сломать, он никогда не отступал ни перед какими террористами.

Со сцены звучали не только речи, но также патриотические стихи и песни.

Всероссийская акция «Вместе против террора» прошла во всех крупных городах страны. В Сыктывкаре организатором акции выступил профком СГУ имени Питирима Сорокина.

В этот же день против терроризма выступила и молодежь Инты. Здесь инициатором проведения акции стал молодежный консультативный совет города. Инициативу совета поддержали студенты политехнического техникума, работающая молодежь, активисты общественных организаций, участники творческих коллективов и старшеклассники. Ребята вышли на площадь Ленина с плакатами и растяжками со словами поддержки жителям Санкт-Петербурга и с антитеррористическими лозунгами. Участниками акции стали более двухсот молодых интинцев. На митинге выступила мэр города Лариса Титовец.

– Мы разделяем боль утраты с теми, кто потерял родных и близких, – заявила она. – Мы не допустим распространения экстремистских идей и своим примером научим детей неукоснительно соблюдать меры безопасности. Мы сделаем все для безопасности наших детей, мы будем бдительными, и мы будем вместе.

В Ухте 8 апреля у стен УГТУ прошел пикет «Вместе против террора», организованный советом волонтеров университета. Ухтинцы почтили память погибших в петербургском метро минутой молчания.

Артур АРТЕЕВ

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

По официальным данным МВД Коми, в патриотическом марафоне в Сыктывкаре приняли участие порядка трех с половиной тысяч человек. Во время мероприятия нарушений порядка зарегистрировано не было, задержания лиц не производились. Обеспечивали правопорядок и безопасность акции двадцать сотрудников УВД Сыктывкара, десять представителей Росгвардии и 25 волонтеров Сыктывкарского госуниверситета имени Питирима Сорокина.