В Сыктывкаре избавлялись от депрессии

В минувшую субботу на Стефановской площади в Сыктывкаре горожане отметили Всемирный день здоровья, который в этом году проходил под девизом «Депрессия: давай поговорим».

С самого утра на подходе к площади заработала передвижная маммографическая установка, живая очередь в которую не иссякала в течение всего дня. Экспресс-обследование за день прошли порядка пятидесяти женщин, к счастью, ни одного случая онкологии выявлено не было. Не иссякала очередь и к палатке Здоровья, где людей принимали специалисты различного профиля. Не было отбоя от желающих пройти экспресс-анализ на уровень сахара и холестерина. Как рассказала врач-эндокринолог, ведущая школы диабета Центра здоровья республиканского физкультурного диспансера Ирина Плюснина, в числе сдававших кровь на анализ были и те, кому уже был поставлен диагноз «диабет», и новички. Уже к обеду врач отложила десяток анкет граждан, у которых повышенный сахар в крови был обнаружен впервые. Также в палатке можно было определить уровень содержания угарного газа в выдыхаемом воздухе с помощью прибора «Смокелайзер» и измерить артериальное давление. Кроме того, в выездном центре здоровья для всех желающих провели экспресс-тест психоэмоционального состояния, а также обучили технике дыхания и технике избавления от негативных эмоций. Заглянувшие в палатку также смогли получить рекомендации врача-терапевта и главного специалиста минздрава Коми по профилактической медицине Татьяны Лыюровой по ведению здорового образа жизни.

Интересное оборудование в палатке демонстрировали специалисты службы МЧС под руководством старшего психолога Екатерины Просвирниной. Один аппарат – магнитные инфракрасные массажные очки помогают снизить физиологическое напряжение, свести на нет головную боль, тонус мышц. Второй аппарат – «Альфория» транскраниального воздействия, его применяют для тех, кто пережил какое-либо психотравмирующее событие. Оборудование не широкого использования, к нему в основном прибегают сами сотрудники МЧС, используют технику и при чрезвычайных ситуациях.

Перед тем как ведущие объявили массовую физзарядку, апологетов здорового образа жизни поздравил министр здравоохранения Дмитрий Березин:

– Рецепт, с которого необходимо начать бороться с депрессией, прост: это общение с людьми, активность и хорошее внутреннее самочувствие. Сегодня на нашем мероприятии есть все для этого. Призываю всех, кто здесь собрался, задуматься о своем физическом здоровье и душевном благополучии. Сегодня здесь вы можете еще раз проверить параметры здоровья своего организма, пообщаться с квалифицированными специалистами и пройти диагностику на факторы риска развития социально значимых заболеваний.

Для того чтобы победить депрессию, жителям и гостям города предложили показать свою физическую форму на различных площадках. Одна из них –кроссфит, на которой спортсмены под руководством Владимира Аникиенко, представляющего спортивный центр «Стратег», обучали желающих подтягиванию и упражнению с медболом (медицинский мяч). Упражнение заключается в бросках девятикилограммового мяча в мишень. Как объяснил спорт-смен, это упражнение направлено на взрывную силу ног и меткость. Днем на площадке кроссфит прошли соревнования между спортсменами.

После полудня для самых активных состоялась зарядка под открытым небом, которую провели именитые спортсмены – чемпион Европы и России по таэквондо и киокушинкай Валерий Малышев и шестикратный чемпион мира и Европы по таэквондо Анатолий Чиканчи.

Также на Стефановской площади работала площадка по подготовке к сдаче норм ГТО, где желающие могли проверить свою физическую форму и получить отметку тренера в обходном листе. Площадка была организована гуманитарно-педагогическим колледжем имени Ивана Куратова.

Активисты движения «Волон-теры-медики», члены молодежного правительства Республики Коми и студенты СГУ знакомили граждан с полезными профилактическими материалами, подготовленными минздравом Коми. Кроме этого, «Волонтеры-медики» провели анкетирование всех желающих по выявлению депрессии.

Познавательной стала площадка и возле Главпочтамта, где у всех была возможность ознакомиться с оснащением реанимобиля Сыктывкарской станции скорой медицинской помощи. Фельдшер реанимационной бригады продемонстрировал оборудование спецмашины и рассказал об особенностях своей работы.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА